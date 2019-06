Το Σάββατο αφιέρωμα στον αξέχαστο Μάνο Λοΐζο στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας

«Η τέχνη στο σήμερα», είναι ο τίτλος της συναυλίας – αφιέρωμα στον αξέχαστο τραγουδοποιό Μάνο Λοϊζο, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019 στις 21.30 το βράδυ στο Αρχαίο Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ, από τον Παμμικρασιατικό Σύνδεσμο Πατρών και Περιχώρων, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Για την πραγματοποίηση του αφιερώματος, το Μουσικό Εργαστήρι του Παμμικρασιατικού, συνεργάζεται με την εκλεκτή ερμηνεύτρια Ρίτα Αντωνοπούλου, τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη και τους "Κολεκτίβα".

Ο Μάνος Λοίζος ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της γενιάς του, άφησε με το έργο του σπουδαία παρακαταθήκη. «Μίλησε» μέσα από τα νέγρικα για τον πόλεμο και τον ρατσισμό, τον δρόμο, για τον αντιδικτατορικό αγώνα και δεκάδες άλλες δισκογραφικές δουλειές, που άφησαν το στίγμα τους στον πολιτισμό της εργατικής τάξης. Θα παρουσιάσουν τραγούδια από το έργο του Μάνου Λοίζου και τραγούδια δικά τους από την σύγχρονη δισκογραφία, επισφραγίζοντας την άποψή μας ότι και σήμερα γράφονται μουσικές και παράγεται πολιτισμός. Ο Μάνος Λοίζος που είχε γεννηθεί το 1937 έφυγε από τη ζωή στις 17 Σεπτεμβρίου 1982 κι ενώ είχε πολλά ακόμη να προσφέρει στο ελληνικό τραγούδι.

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΜΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ

Το Μουσικό εργαστήρι του Παμμικρασιατικού ξεκίνησε το 2013. Αποτελείται από μουσικούς και τραγουδιστές που έχουν την φιλοδοξία, να φέρουν την ερασιτεχνική δημιουργία στο προσκήνιο. Επιθυμεί να πορευθεί στο χώρο της καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας αντλώντας δύναμη και πίστη από τις παραδόσεις των αγώνων του πολιτιστικού μας κινήματος.

Το Μουσικό Εργαστήρι είναι ανοιχτό σε όλους τους ερασιτέχνες δημιουργούς. Είναι μια ελπιδοφόρα πολιτιστική «αντεπίθεση» στην εμπορευματοποίηση του πολιτισμού και στην ισοπέδωση της πολιτιστικής πολυμορφίας που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το εργαστήρι αναδεικνύει το λαϊκό πολιτισμό και τις αξίες του, ενώνει τις προσπάθειες του με τις ανάγκες και τις ανησυχίες του λαού, τους αγώνες και τις διεκδικήσεις του βάζοντας ένα μικρό μας λιθαράκι, στην δημιουργία μιας κοινωνίας, όπου δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και το χαμόγελο θα ανθεί μόνιμα στο πρόσωπό τους

*Η Ρίτα Αντωνοπούλου έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα όπου σπούδασε Γραφιστική στη Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών και 3 ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά). Στα 18 της ξεκινάει τα πρώτα μαθήματα μοντέρνου τραγουδιού ενώ παράλληλα πραγματοποιεί τις πρώτες επαγγελματικές δουλειές με διάφορα γκρουπ με ξένο ρεπερτόριο κυρίως. Δύο χρόνια αργότερα ξεκινάει κλασσικό τραγούδι και πραγματοποιεί και τις πρώτες εμφανίσεις εκτός Αθήνας. Το 2000 και για δύο χρόνια συνεργάζεται με το Μίμη Πλέσσα.

Αμέσως μετά παρακολουθεί σεμινάρια υποκριτικής και τραγουδιού με το Σταμάτη Κραουνάκη ο οποίος την εντάσσει στο δυναμικό της μουσικοθεατρικής του ομάδας Σπείρα-Σπείρα. Το δισκογραφικό της ντεμπούτο είναι στο Cd «Πεθαίνοντας στην Αθήνα», της ομότιτλης ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου, σε συνθέσεις του Σταμάτη Κραουνάκη. Το 2006 είναι η χρονιά σταθμός στην καριέρα της. Επιλέγεται μετά από οντισιόν από τον Θάνο Μικρούτσικο και ξεκινάει εμφανίσεις στο Σταυρό του Νότου μαζί με τον Γιάννη Κούτρα. Το καλοκαίρι του 2007 ξεκινάει περιοδείες και η πρώτη της ολοκληρωμένη δισκογραφική τους δουλειά έρχεται τον Οκτώβριο του ίδιου έτους με τίτλο «Για φωνή και ορχήστρα» η οποία περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια του μεγάλου έλληνα συνθέτη διασκευασμένα από τον ίδιο μόνο για έγχορδα και πνευστάΟ χειμώνας του 2011 τη βρίσκει να εγκαινιάζει τη χειμερινή περίοδο του γυάλινου Cabaret στο γυάλινο μουσικό θέατρο στη μουσική παράσταση Cabaret “Βερολίνο Παρίσι – Nα θυμάσαι τι ξεχνάς”, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη μαζί με τον ηθοποιό Άγγελο Μπούρα.

Την ίδια περίοδο επίσης ήταν οι παραστάσεις “Ταξιδεύοντας με το Σταυρό του Νότου” στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο πλευρό του Θάνου Μικρούτσικου μαζί με τους Χρήστος Θηβαίο, Κώστα Θωμαΐδη και Άννα Λινάρδου. Το καλοκαίρι του 2012, έλαβε μέρος στην τραγωδία του Ευριπίδη “Ιφιγένεια εν Αυλίδι” ως κορυφαία του χορού μαζί με τους Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Μηνά Χατζησάββα και Στέλιο Μάινα και πολλούς ακόμα σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Τον Φλεβάρη του 2013 κλήθηκε για δυο παραστάσεις στο Ισραήλ στα πλαίσια ενός πανευρωπαϊκού φεστιβάλ για γυναικείες φωνές.

Το καλοκαίρι του 2013 πραγματοποιεί μεγάλη περιοδεία με αφετηρία το Ηρώδειο σε όλη την Ελλάδα με τίτλο “Πάντα γελαστοί και γελασμένοι” με τους Θάνο Μικρούτσικο, Μανώλη Μητσιά, Δημήτρη Μπάση και Γιάννη Κότσιρα. Το χειμώνα του 2013 ξεκινά νέα περιοδεία με το Θάνο Μικρούτσικο σε όλη την Ελλάδα με τίτλο “Το πιο ωραίο μου τραγούδι θα σου πω” με τη προσθήκη του εξαιρετικού Θύμου Παπαδόπουλου στα πνευστά. Την ίδια περίοδο πραγματοποιεί περιορισμένες εμφανίσεις με τίτλο “Λυπήσου αυτούς δεν ονειρεύονται” στο Black is Alive της Θεσσαλονίκης με τους Γιάννη Κότσιρα και Θάνο Μικρούτσικο. Από το Γενάρη του 2014 εμφανίζεται στην κεντρική σκηνή στο Σταυρό του Νότου με το Θάνο Μικρούτσικο και το Γιάννη Κότσιρα. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους πραγματοποιεί νέα μεγάλη περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο μαζί με τους Θάνο Μικρούτσικο, Γιάννη Κότσιρα και μια εξαιρετική ορχήστρα.

Μανόλης Ανδρουλιδάκης

Γεννήθηκε στη Ρόδο και μεγάλωσε στο Ρέθυμνο. Εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη ως φοιτητής Μουσικολογίας, το 1990. Είναι αριστούχος διπλωματούχος (με πρώτα βραβεία), Σύνθεσης (Χ. Σαμαράς) και Κιθάρας (Ν. Μαυρουδής – Κ. Κοτσιώλης) και αριστούχος πτυχιούχος Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας, Ενορχήστρωσης Πνευστών. Επίσης, σπούδασε 5ετή Μονωδία και φαγκότο. Ως κιθαρίστας, έχει εμφανιστεί στις περισσότερες ελληνικές πόλεις (Ηρώδειο, Λυκαβηττός κλπ.) και στην Αμερική, Κίνα, Καναδά, Σουηδία, Αυστρία κλπ. και σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων.

Ως μπάσος, ερμήνευσε το ρόλο του Πολεμιστή, στην όπερα του Μ. Καλομοίρη Κωνσταντίνος Παλαιολόγος (υπό τον Βύρωνα Φιδετζή), κλασσικά και προκλασσικά έργα, μαδριγάλια κλπ. (ως μέλος φωνητικών συνόλων) και άλλα έργα. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες του λεγόμενου έντεχνου ελληνικού τραγουδιού (Μίκη Θεοδωράκη, Διονύση Σαββόπουλο, Μάριο Φραγκούλη, Μανώλη Μητσιά, Μαρία Δημητριάδη, Αφροδίτη Μάνου, Άλκηστη Πρωτοψάλτη, Καλλιόπη Βέττα, και άλλοι) και συμμετείχε σε αρκετούς δίσκους, με κορυφαίους τα Πικροσάββατα και μια Σερενάτα (ως ενορχηστρωτής) των Μ. Θεοδωράκη – Α. Παπαδόπουλου και το Πνευματικό Εμβατήριο των Μ. Θεοδωράκη – Αγγ. Σικελιανού (υπό τη διεύθυνση του συνθέτη). Υπήρξε κιθαρίστας και ενορχηστρωτής της ορχήστρας της ΕΡΤ-3, θέση από την οποία παραιτήθηκε το 1998. Έργα του, συμφωνικά και μουσικής δωματίου, κυρίως, έχουν εκτελέσει Ελληνικές και ξένες ορχήστρες, μουσικά σύνολα και σολίστ στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και αλλού.

Η εργογραφία του περιλαμβάνει: Τρεις σπουδές, Δύο Αιγαιόχορδα για κιθάρα, Ftheènon-feèlon για δύο κιθάρες, Πέντε σκίτσα για κιθάρα και κουαρτέτο εγχόρδων, Σουίτα για φαγκότο και πιάνο, Τρία Πρελούδια για πιάνο, Μονοτονία, σε ποίηση Κ. Π. Καβάφη, για βαθύφωνο, βιολοντσέλο και πιάνο. Έχει συνθέσει ακόμη τα: Sting Quartet no.1b, Wind Quintet για φλάουτο, όμποε, αγγλικό κόρνο, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο, Ricordanza για φλάουτο, κλαρινέτο, τύμπανα, κρουστά, βιμπράφωνο, πιάνο, κουαρτέτο εγχόρδων και κοντραμπάσο, Κοντσέρτο για μαρίμπα και έγχορδα, Πρώτη Συμφωνία, Όνειρο στην Ιερουσαλήμ, Ο Στρατής Θαλασσινός ανάμεσα στους αγάπανθους, σε ποίηση Γ. Σεφέρη, για μικτή χορωδία και ορχήστρα. Είναι καθηγητής κιθάρας και θεωρητικών στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης.

Τέλος οι KollektivA δημιουργήθηκαν το 2009. Το όνομα τους ήταν ιδέα του Μάνου Ξυδούς των Πυξ Λαξ. Τον ίδιο χρόνο έγιναν συναυλίες μαζί με το Μάνο. Το 2009 κάνουν την παραγωγή της συλλογής Unsigned United όπου συμμετέχουν σχήματα εκτός δισκογραφίας. Οι KollektivA συμμετέχουν με το τραγούδι "Με μια αόρατη κλωστή".

Ο Μάνος Ξυδούς είχε αναλάβει την παραγωγή του πρώτου δίσκου των KollektivΑ και συμμετείχε στη διασκευή στο γνωστό εργατικό τραγούδι "Which Side Are You On".

Τέλη του 2010 κυκλοφόρησε ο δίσκος "KollektivA". .

Αρχίζουν να ακούγονται στα ραδιόφωνα εκτός του "Which Side Are You On", τα "Τώρα Πια" και το "Κάθε Φορά". Επίσης κυκλοφορεί το Digital Single "Αγάπη Είναι Να Μένεις" με τη συμμετοχή της ηθοποιού Κατερίνας Τσάβαλου & το 2012 το digital single "Φώναξε (Διακοπές στη Μεσόγειο)".

Οι KollektivA το 2013 συμμετείχαν στη συλλογή με το τραγούδι "Ο Δρόμος Που Τραβάω", μαζί με τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Στην ίδια συλλογή ενορχηστρώνουν το τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη "Αγύριστο Κεφάλι" .

Τον Μάιο του 2014 κυκλοφόρησε η δεύτερη δισκογραφική τους δουλειά, με τίτλο «Η Μπαλάντα της Φυλακής», από την Cobalt. Είναι ένα concept μουσικο-θεατρικό έργο, εμπνευσμένο από το ποίημα του Oscar Wilde "Η μπαλάντα της φυλακής του Ρέντινγκ".

Το Φεβρουάριο του 2015, κυκλοφορούν σε συνεργασία με την Digital Minds το ep "The Revolution Sessions", ένα mini digital album που περιλαμβάνει διασκευές σε πολιτικά τραγούδια από διάφορες χώρες που βρέθηκαν στο επίκεντρο των εξελίξεων τα τελευταία χρόνια.

Το Μάρτη του 2015 κάνουν ένα μεγάλο live στο Fuzz.

Τον Ιανουάριο του 2016 παρουσιάζουν με τεράστια επιτυχία στο Ίδρυμα "Μιχάλης Κακογιάννης" την παράσταση "Η Μπαλάντα της Φυλακής", ως θεατρική ανάπτυξη του ομώνυμου άλμπουμ τους.

Το Δεκέμβριο του 2016 κυκλοφορούν το 3ο full length άλμπουμ τους με τίτλο "Σύρματα" και παίζουν για πρώτη φορά στο Κύτταρο & τo 2017 εμφανίζονται στο Gagarin σε μια crossover συνεργασία με hip hop καλλιτέχνες (Μόνιμος Κάτοικος, Psyclinic Tactix, Mc Yinka, Νικόλας Razastarr) και λίγους μήνες μετά εμφανίζονται στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου μαζί με τα Υπόγεια Ρεύματα και τα Κίτρινα Ποδήλατα.