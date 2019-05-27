ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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Δήμος Πατρέων: Ποιοι προηγούνται στην παράταξη Πατούχα – Αναλυτικά οι σταυροί

Δήμος Πατρέων: Ποιοι προηγούνται στην παράταξη Πατούχα – Αναλυτικά οι σταυροί
Κοινοποίηση

Αναλυτικά οι σταυροί ανά Δημοτική Ενότητα

Δημοτική Ενότητα Πατρέων 

 

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17
17
16
15
15
15
14
13
11
10
9
9
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
 
 
Δημοτική Ενότητα Βραχνεΐκων 
 
3
 
 
Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας
 
2
1
 
 
Δημοτική Ενότητα Παραλίας 
 
1
 
 
Δημοτική Ενότητα Ρίου 
 
13
11
3
2
1
1
Κοινοποίηση
#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 Δημοτικές Εκλογές 2019 Χρήστος Πατούχας
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