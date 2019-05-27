Δήμος Πατρέων: Ποιοι προηγούνται στην παράταξη Πατούχα – Αναλυτικά οι σταυροί

Αναλυτικά οι σταυροί ανά Δημοτική Ενότητα
Δημοτική Ενότητα Πατρέων
ΠΑΤΟΥΧΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
19
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
17
ΚΥΠΡΑΙΟΣ-ΣΚΡΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
17
ΔΡΑΓΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
16
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΗΡΑΚΛΗ
15
ΛΕΦΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
15
ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΘΕΩΔΟΡΟΥ
15
ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
14
ΖΙΑΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
11
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
10
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) του ΑΝΔΡΕΑ
9
ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
9
ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ
7
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
7
ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6
ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΦΡΑΓΟΥΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6
ΑΛΜΥΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
6
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6
ΧΑΜΗΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ
6
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
5
ΤΣΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5
ΒΑΡΔΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
4
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
4
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
4
ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4
ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
4
ΣΚΡΕΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
4
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ (ΒΑΪΤΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ
3
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
3
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3
ΜΠΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΕΤΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
3
ΣΤΕΜΙΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3
ΤΣΕΡΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3
ΦΑΪΛΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
3
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2
ΚΕΝΤΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
2
ΜΠΑΡΚΑ-ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΠΕΤΡΟΥ
2
ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ
2
ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΑΡΗ
2
ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΜΑΝΤΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1
ΛΑΥΡΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
1
ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
1
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΛΙΑΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ (ΑΚΗΣ) του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ
1
ΠΑΝΤΟΥ ΑΛΚΙΝΟΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ (ΝΟΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1
ΤΑΡΝΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
1
Δημοτική Ενότητα Βραχνεΐκων
ΧΩΡΑΪΤΗ -ΣΙΔΕΡΗ ΕΛΕΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3
Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας
ΚΥΡΙΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΝΗ -ΓΙΑΣΕΜΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
1
Δημοτική Ενότητα Παραλίας
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΑΝΔΡΕΑ
1
Δημοτική Ενότητα Ρίου
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ
13
ΒΕΡΡΟΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΛΙΑ
11
ΕΛΕΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
3
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1
ΤΑΡΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ
1