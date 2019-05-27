ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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Δήμος Πατρέων: Ποιοι προηγούνται στην παράταξη Τζανάκου – Αναλυτικά οι σταυροί

Δήμος Πατρέων: Ποιοι προηγούνται στην παράταξη Τζανάκου – Αναλυτικά οι σταυροί
Κοινοποίηση

Αναλυτικά οι σταυροί ανά Δημοτική Ενότητα

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΤΡΩΝ
54
46
41
32
30
27
26
23
20
16
16
15
13
13
12
11
11
11
11
9
9
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
12
6
 
 
 
Δημοτική Ενότητα Παραλίας
 
9
 
 
 
Δημοτική Ενότητα Ρίου 
 
2
2
1
1
1
1
Κοινοποίηση
#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 Δημοτικές Εκλογές 2019 Νίκος Τζανάκος
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