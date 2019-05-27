Δήμος Πατρέων: Ποιοι προηγούνται στην παράταξη Τζανάκου – Αναλυτικά οι σταυροί

Αναλυτικά οι σταυροί ανά Δημοτική Ενότητα
ΤΖΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
54
ΤΖΟΥΒΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
46
ΜΑΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
41
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
32
ΛΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
30
ΛΙΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ
27
ΙΣΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΚΟΣΜΑ
26
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
23
ΚΟΥΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
20
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
16
ΛΥΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
16
ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
15
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
13
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
13
ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ
12
ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
11
ΜΗΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
11
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11
ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
11
ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ
9
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
9
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
8
ΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8
ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
7
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
7
ΝΤΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
7
ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ-ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΣΑ του ΙΩΑΝΝΗ
7
ΑΛΕΞΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΚΟΥ
6
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
6
ΚΑΚΑΛΗ-ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΑΓΓΕΛΗ
6
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6
ΑΣΠΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ(ΥΡΩ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
5
ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
5
ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
5
ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
5
ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5
ΦΩΤΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
5
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΦΩΤΗ
4
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ(ΡΟΥΛΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
4
ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ ΤΑΣΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
4
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
4
ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4
ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
4
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
3
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
3
ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2
ΦΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2
ΘΕΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
1
ΚΟΥΔΟΥΝΑ ΑΜΑΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
1
ΛΟΥΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΟΝ
1
ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ-ΤΣΕΝΤΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
1
Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδος
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
12
ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
6
Δημοτική Ενότητα Παραλίας
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
9
Δημοτική Ενότητα Ρίου
ΓΙΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2
ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΗΤΕΡ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
1
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ-ΒΟΥΡΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
1
ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
1
ΤΖΟΥΒΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
1