Στις 4 Απριλίου στην Ελλάδα το δραματικό φιλμ από την Πολωνία, «Mug – Με άλλο πρόσωπο»

Tιμημένο με την Αργυρή Άρκτο- Μέγα Βραβείο Επιτροπής του 68ου Διεθνούς Φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, μας έρχεται στις 4 Απριλίου 2019 στην Ελλάδα το δραματικό φιλμ από την Πολωνία «Mug – Με άλλο πρόσωπο», σε διανομή της Seven Films.

Ο Γιάτσεκ αγαπά τη heavy metal και το σκύλο του. Απολαμβάνει τη ζωή και συντηρεί τους γυμνασμένους μυς του δουλεύοντας σε εργοτάξιο- κοντά στο σημείο όπου ανεγείρεται το μεγαλύτερο άγαλμα του Ιησού στον κόσμο. Η ζωή του βγαίνει εκτός τροχιάς όταν ένα ατύχημα στη δουλειά τον παραμορφώνει. Ο Γιάτσεκ θα γίνει ο πρώτος άνθρωπος στη χώρα που κάνει μεταμόσχευση προσώπου. Μπορεί να έχει γίνει εθνικός ήρωας, αλλά ο ίδιος δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Το άγαλμα του Ιησού στο μεταξύ μεγαλώνει όλο και περισσότερο.

Ένα σαρκαστικό σχόλιο για τη μοντέρνα Πολωνία και την επαρχία της, από τη σκηνοθέτιδα των Body και In the name of, γεννημένη στην Κρακοβία το 1973, Małgorzata Szumowska. Η ταινία της «In the Name Of» το 2013 κέρδισε το βραβείο Teddy Award καλύτερης ταινίας στο 63ο Φεστιβάλ του Βερολίνου ενώ το «Body» είχε επιλεγεί και προβλήθηκε στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του 65ου Φεστιβάλ του Βερολίνου όπου η Szumowska τιμήθηκε με την Αργυρή Άρκτο καλύτερης σκηνοθεσίας.

Η διάρκεια του φιλμ "Mug" είναι 91 λεπτά.

Παίζουν οι: Mateusz Kościukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Malgorzata Gorol και Roman Gancarczyk.