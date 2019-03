Ενθουσιώδη τα πρώτα σχόλια & αντιδράσεις για το θρίλερ «Εμείς – US» του Τζόρνταν Πιλ

Το νέο Αμερικάνικο θρίλερ με τίτλο «Εμείς – US» του βραβευμένου με Όσκαρ σεναρίου για το «Get Out! – Τρέξε!», Τζόρνταν Πιλ προβλήθηκε στο Φεστιβάλ κινηματογράφου South by Southwest στις ΗΠΑ το περασμένο σαββατοκύριακο και έκανε θραύση φτάνοντας μάλιστα όπως αναφέρει δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής Tulip entertainment, το 100% στο Rotten Tomatoes.

Την ταινία όπου παίζει η βραβευμένη με Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου Λουπίτα Νιόγκο, θα την δούμε στην Ελλάδα από τις 21 Μαρτίου 2019.

Ακολουθούν quotes και κριτικές μετά την πρώτη προβολή της ταινίας ενώ πολλές ήταν και οι αντιδράσεις στα social media.

"Ανατριχιαστικό και τρομακτικό. Εξαιρετικά φτιαγμένο και αυθεντικά ανησυχητικό" - David Fear, ROLLING STONE

"Έξυπνο και αδυσώπητα τρομακτικό. Αυθεντικό και αμείλικτο" - Juston Chang, LA TIMES

"O Τζόρνταν Πιλ είναι ο νέος μετρ του τρόμου" - Frank Palota, CNN

"H καλύτερη ταινία τρόμου όλων των εποχών" - Nathan Brail Brail, HEROIC HOLLYWOOD

"Ένα αριστούργημα" - Joanna Robinson, VANITY FAIR

"Ένα Συγκλονιστικό Επίτευγμα" - David Crow, DEN OF GEEK

"Άγρια Ψυχαγωγικό" - Matt Patches, POLYGON

"Υπέροχο" - Matthew Razak, FLIXIST

“O Τζόρνταν Πιλ μας παρέδωσε άλλο ένα άριστο φιλμ τρόμου" - TRACE THERMAN, BLOODY DISGUSTING

"Δεν μοιάζει με τίποτα απ' όσα έχεις δει" - Lindsey Roman, THE NERDIST

To πάντα έγκυρο THE HOLLYWOOD REPORTER έγραψε ότι ο Τζόρνταν Πιλ - Jordan Peele συνεχίζει μετά το 'Get Out' μ’ ένα φιλμ τρόμου όπου τα τέρατα μοιάζουν ακριβώς με τους ήρωες.

https://www.hollywoodreporter.com/review/us-review-1193550

Ανάμεσα στις αντιδράσεις στα social media, είδαμε να γράφουν ότι το φιλμ «Εμείς» είναι απίστευτα τρομακτικό και πως μετά την προβολή του επιβαλλόταν ένα ποτό. Άλλοι πάλι στέκονται στην απόλυτα φυσική ερμηνεία της Λουπίτα Νιόγκο.

Ενδιαφέρον τώρα έχει να δούμε και την πορεία της ταινίας στο box office.

Tην ταινία αναμένεται να την δούμε και στην Πάτρα.