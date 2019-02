Στις 25 με 27 Φεβρουαρίου το 1ο Athens Fashion Film Festival

Το τριήμερο 25, 26 & 27 Φεβρουαρίου 2019 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα λάβει χώρα το 1o Athens Fashion Film Festival, ένα μοναδικό διεθνές γεγονός, όπου η μόδα θα συναντήσει τον Κινηματογράφο σε μία γιορτή στην αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας» του Μεγάρου. Συνολικά 140 ταινίες (Ντοκιμαντέρ, Μυθοπλασίας, μικρού και μεγάλου μήκους), παράλληλες δράσεις με καλεσμένους διεθνείς προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας και του σινεμά, fashion performance από Έλληνες σχεδιαστές, μοναδικά events και μία ομαδική έκθεση θα αποτελέσουν το σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν τη Μόδα και τις Τέχνες αλλά και μία δημιουργική πλατφόρμα συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών για όσους ζουν, σπουδάζουν και εργάζονται στο χώρο της μόδας και του κινηματογράφου.

Το 1ο Athens Fashion Film Festival διοργανώνεται από την εταιρεία Athens Cultural Creatives και την Nicole Αλεξανδροπούλου και τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείου Τουρισμού, Δήμου Αθηναίων, Ιταλικής Πρεσβείας, Δήμου Φλωρεντίας και του ΕλληνοΙταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η τελετή έναρξης έχει οριστεί για τη Δευτέρα 25/2/2019 στις 20.30 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1ΟΥ ATHENS FASHION FILM FESTIVAL

Δευτέρα 25/2

20:30 Fashion Performance

21:00 Opening Ceremony

22:00 A Perfect 14 | Giovanna Morales Vargas | 105’ | Canada

Τρίτη 26/2

12:00 Short Films in Competition

Οι θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες: Glocality / Close-Up / Heterotopia / Victor/Victoria / Ethical Fashion / Citizen Habit

19:00 Citizen Habit / Firenze.Fashion Atlas & Roundtable

20:30 Notebook on Cities and Clothes | Wim Wenders | 78’ | West Germany, France

22:00 Elles [Episode 1 - Episode 5] | Maurine Pagani | 73’ | USA

Τετάρτη 27/2

12:00 The Story of a Panty, and of Those Who Make It | Stefanne Prijot | 60’ | Belgium

13:00 Ethical Fashion & Roundtable

14:30 Short Films in Competition

Οι θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες: Close-Up / Citizen Habit / Heterotopia /

Victor/Victoria / Glocality

17:00 #FFFMilanoForWomen short films & Roundtable

20:30 Closing Ceremony – Τελετή λήξης

21:30 Obscuro Barroco | Evaggelia Kranioti | 59’ | France, Greece

FASHION PERFORMANCE Δευτέρα 25/2 στις 20.30

Αγαπημένοι Έλληνες Σχεδιαστές συναντώνται στο Athens Fashion Film Festival και υπό την επιμέλεια του Μιχάλη Πάντου μας προσφέρουν μία Fashion Performance πέρα από τα συνηθισμένα… Οι Dimitra Antonea, Angelos Bratis, Sotiris Georgiou, Deux Hommes, Yiorgos Eleftheriades, Faliakos by Petridis, Evi Grintela, Stelios Koudounaris, Ioanna Kourbela, Laskaris, Mi-Ro, Apostolos Mitropoulos, Markellos Nyktas, Orsalia Parthenis, Dimitris Petrou, MakisTselios, Dimitris Strepkos, Vrettos Vrettakos, Zeus&Dione και Vassilis Zoulias θα εγκαινιάσουν δυναμικά και εμπνευσμένα την πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ.

Στις παράλληλες δράσεις εντάσσεται η παρουσίαση βιβλίου Firenze. Fashion Atlas της Maria Luisa Frisa την Τρίτη 27/2 στις 19.00 για την ιστορία της Φλωρεντίας που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την Ιστορία της Μόδας (μέσα από τις δράσεις του Pitti Immagine Discovery Foundation).

-"ETHICAL FASHION / ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΟΔΑ" : την Tετάρτη, 27/2 και ώρα 13.00, με την Orsola de Castro (Ιδρύτρια του “Fashion Revolution”), διεθνώς αναγνωρισμένη opinion leader και Designer, η οποία θα μας παρουσιάσει τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να γίνουμε πιο ενεργοί πολίτες και να απαιτήσουμε μία Βιομηχανία Μόδας που να είναι πιο δίκαιη, πιο καθαρή και πιο συνετή. Έτσι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να γίνουμε ως πολίτες, μέρος της λύσης του οικολογικού προβλήματος του πλανήτη, απαιτώντας διαφάνεια στα υλικά και συναισθηματικό δέσιμο με τα ρούχα που επιλέγουμε να αγοράσουμε.

-"#FFFMILANO FOR WOMEN": Τετάρτη, 27/2 και ώρα 17.00 με την Constanza Cavalli-Etro (Ιδρύτρια του Milano Fashion Film Festival).

Θα προβληθούν οι ταινίες: CHEA (σκ. Giulia Achenza), Incredible Machines (σκ. Kathryn Ferguson), Divinas (σκ. Vitoria De Mello Franco), Jasilyn: Protector of the Land (σκ.Lina Plioplyte), Runaway Baby (σκ. Lola Bessis), Sundowner (σκ Marie Schuller), Lilies (σκ. Chantal Anderson), Whirlpool (σκ. Leigh Jhonson), My boss told me to have a good day, so I went home (σκ. Alexa Karolinski), Ariadnes Thread (σκ.Marta di Francesco), No Sour Meadows (σκ. Columbine Goldsmith), Women in Uniform (σκ. Barbara Anastacio)

Μετά τις προβολές, θα ακολουθήσει συζήτηση με την Constanza Cavalli Etro, ιδρύτρια και διευθύντρια του FashionFilmFestivalMilano, και την ClaraDelNero, την καλλιτεχνική δ/ντρια του Φεστιβάλ, οι οποίες θα μοιραστούν με το κοινό την εμπειρία και γνώση που απέκτησαν μέσα από το #FFFMilanoForWomen.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ AFFF

Glocality

Ένα πολύχρωμο λεύκωμα που συμπυκνώνει την πιο φωτογενή όψη του πλανήτη. Ένα ταξίδι από την έρημο της Νεβάδα μέχρι τα γεμάτα αντιφάσεις Εμιράτα κι από τα ανοιχτά της Μεσογείου στις ζούγκλες της Κεντρικής Αφρικής, που μέσα από την εθνική ταυτότητα κάθε τόπου συνθέτει ένα παγκόσμιο όραμα. Στην τελευταία του στάση θα συναντήσει το βλέμμα και το έργο των Ελλήνων δημιουργών.

Συμμετέχουν οι εξής ταινίες: The Perfect Parisienne (σκ.: Victor Claramunt), Ocean (σκ.Victor Claramunt), MYF (σκ. Sabriel), To A Place (σκ.Maren Langer), Peau de Chagrin, Bleu de Nuit (σκ.Baloji), Unexpected Florence (σκ.Marescotti Ruspoli ), Τhe Good Italian III - The Magic of Naples (σκ. Adriano de Santis), Mojeh - Call of the Wild (σκ.Tamas Sabo), Spy Games (σκ. Victor Claramunt), Ya Es Primavera (σκ. Victor Claramunt), Gidi gidi bụ ugwu eze - Unity is Strength (σκ. Crackstevens), Otherland (σκ. Jan Pieter Tuinstra, Keren Levi), Refraction (σκ. Tess Masero Brioso), Be Nice & Rewind (σκ. Victor Claramunt), Vita a Venezia (σκ. Luca Finotti), Miss Black Germany (σκ. Elisha Smith-Leverock), This Hair of Mine (σκ. crackstevens ),Dressed for Protest: The Women's March and Beyond (σκ. Noir Tribe), Statues (σκ. Victor Claramunt), PH Summer 19 (σκ.Victor Claramunt),Juste un Clou (σκ. Christian Larson), Migato #followmi SS17 (σκ.Ioannis Nikiforos),Street Style in Athens, Greece (σκ. Rena Tsangalou), Migato #followmi AW17 (σκ. Ioannis Nikiforos), Anamnesis (σκ. Antonis Papastaurou), Parthenis SS19 (σκ. Constantino Mass) _ εκτός διαγωνιστικού, A Little Lonely Movie (σκ. Nectario Karolos Papazacharias), Βάρκες και Ηλιαχτίδες (σκ. Yannis Tseklenis).

Close-up

Προσωπικές ιστορίες. Ένας έρωτας που πήγε λάθος. Δυο παιδιά με τους ήρωές τους στη θάλασσα. Δοκιμές, πρόβες, παράσταση. Ένα μελαγχολικό τραγούδι. Κουβέντες στο μπαρμπέρικο. Όλα ειπωμένα μέσα από το χώρο της μόδας, μέσα από έντονα χρώματα και κουστούμια.

Συμμετέχουν οι εξής ταινίες: Hugo Boss Stand Out (σκ.: Arian Dalladaku), Bowl of Cherries (σκ. Hadi Moussally), Horizont (σκ.Jiří Horenský), Warrior with a Crown (σκ. JMP, Francesco Cuizza), Inspirational (σκ. Victor Claramunt), Bello (σκ. Monica Menez), Cabiria, Charity, Chastity (σκ. Νatasha Lyonne), 1968. Brera. 2018. A 50 Year Love Story (σκ.Lorenzo Gironi), I am an Individual (σκ.Noir Tribe), ISO.POETISM (σκ. Philip Peng Rosenthal), Be Ready (σκ. Giacomo Boeri, Matteo Grimaldi), Hia x Louis Vuitton - Dear Louis (σκ. Tamas Sabo), City Blossom (σκ.Victor Claramunt), Allegoria (σκ. Yuri Pirondi, Ines von Bonhorst), Winter Stories (σκ. Victor Claramunt), Une Journee Chez Mamie (σκ. Nici Hofer, Karin Berndl), Burbuja (σκ. Roman Reyes), Paula | I Remember (σκ. Joris Skudra), Influenced (σκ. Duha Abbas), Lola's Manifesto (σκ. Gsus Lopez, Cristian Velasco), The Cut (σκ. Charles Burroughs), Summer Stories (σκ. Victor Claramunt),Glow (σκ.Ivan Olita), A Monster Story (σκ.Nici Hofer, Karin Berndl), Yo! My Saint (σκ. Ana Lily Amirpour), The Story of Luca (σκ. Bjarke Underbjerg), My Way (σκ.| Maren Langer ), The Funambulist Dream (σκ. Ines von Bonhorst, Yuri Pirondi), A Million Dreams (σκ. Nici Hofer, Karin Berndl), Old New Love (σκ. Julia Kausch, Demian Pleuler, Johanna Sofia Kausch), Follow Me (σκ. Maren Langer), RED (σκ. Laia Gil), Beautiful Colors (σκ. J. A. Moreno), Hair (σκ. John Torturo).

Heterotopia - Ετεροτοπία

Ετεροτοπία, ένας τόπος μέσα σε έναν άλλο τόπο, που δεν ανήκει πουθενά. Που είναι μέρος του κόσμου αλλά ταυτόχρονα αποκλεισμένος απο εκείνον, τρέχει ´ παράλληλα σε απροσδιόριστο χρόνο. Παρόν, παρελθόν, μέλλον, συγχέονται με έναν κοινό παρονομαστή, κι έναν κοινό στόχο. Γυρισμένες σε εξωτικά τοπία, ερήμους, θάλασσες και βράχους, μικρού μήκους φάσιον σορτς ταξιδεύουν πέρα από τα όρια.

Συμμετέχουν οι εξής ταινίες: Urban Revivo Spring 17 (σκ.Tim Wong), The12Project (σκ. Hadi Moussally), Reality Distortion (σκ. Brandon Thomas Lee), Urban Revivo Summer 17 (σκ. Tim Wong), Watching by Being Watched (σκ. Sangwon Lee), Why Can't We Get Along (σκ. Aaron Duffy), Start the Buzz (σκ. Giacomo Boeri & Matteo Grimaldi), Urban Revivo Spring 18 (σκ.Tim Wong), Surrender (σκ. Joey Danger), Positive (σκ. Hadi Moussally), Urban Revivo Fall 18 (σκ.Tim Wong), VHS Club (σκ.Clementine Decremps), We Believe in The Power Of Love (σκ. Luca Finotti), Time of Day (σκ.Thimios Bakatakis), Urban Revivo Winter 19 (σκ. Tim Wong), Urban Revivo Fall 17 (σκ.Tim Wong), Sgualdrina (σκ. Nadia Lee Cohen), Turnt: Monochrome Dreams (σκ. Tomas Sabo), Galamb Tailoring '18 (σκ. Miklós Mendrei), Baton (σκ. Albert Moya), CNMI - Woolmark (σκ. Matteo Grimaldi), Versace Manifesto (σκ. Luca Finotti), Urban Revivo Winter 17 (σκ. Tim Wong), This Was Home(σκ. Magnus Vendelbo), Farai - Lion Princess (σκ. Crackstevens).

Victor/Victoria

Το φύλο, το πρόσωπο, το ρούχο, το μακιγιάζ, όλα αλλάζουν μορφή και γίνονται κάτι άλλο, κάτι αλλιώτικο. Το υπερβολικά θηλυκό γίνεται υπερβολικά ανδρικό, και το μάτσο μετατρέπεται σε κούηρ (queer) χορό. Αγοροκόριτσο και θηλυπρεπές, χωρίς φύλο, όπως είναι και η μόδα.

Συμμετέχουν οι εξής ταινίες: Narcissus (σκ.Alexander Miguel), Crystalline Beauty (σκ. Tamas Sabo), Our Own Private Scene (σκ.Leo Adef), La Androgina (σκ. Karla Noriega Pedroza), Love? (σκ. Jiří Horenský), The One & The Other (σκ.Hadi Moussally), Dark Rider (σκ.Gloria Endres de Oliveira), Tomboy (σκ. Roman Reyes), Patron Saint (σκ. Georden West), The First Time (σκ. Adriano Valerio), Pestanas Postizas (σκ. Antía Carreira, Inma Veiga), Llámame Lady Champán (σκ.Leo Adef ), Endless Love (σκ. Diego Valdivia), Time Passing (σκ. Wim Wenders), Soul Land (σκ.| MEETO), Clan (σκ. Ivan Skorik ), Vamp - Tofel Santana (σκ. Leo Adef ), Paused by - Anything (σκ. Wim Wenders),

The Party Bus (σκ. Show Yanagisawa), Paused By - Photoshoot (σκ. Wim Wenders)

Permission (σκ. Crackstevens), Paused by - Paternoster (σκ. Wim Wenders), The Other Side (σκ. Leo Adef ), Paused by - Restaurant (σκ. Wim Wenders), Muxes (σκ. Ivan Olita)

Paused by - The Lake (σκ. Wim Wenders ), Pavlos Pavlidis & B-Movies - Ena Alliotiko Paidaki (σκ. Marina Danezi).

Ethical Fashion

Η άνοδος της ταχείας μόδας και της κάλυψης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των απάνθρωπων εταιρικών πρακτικών έχει προκαλέσει μια συζήτηση γύρω από τη σημερινή βιομηχανία μόδας και τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της. Οι όροι "ηθική μόδα", "βιώσιμη μόδα" και "οικολογική μόδα" περιγράφουν μια βιομηχανία που εμφανίστηκε ως εναλλακτική λύση για τα μαζικά παραγόμενα ρούχα, όπου ο καταναλωτής έχει ελάχιστη ή και καθόλου ορατότητα σχετικά με τις περιβαλλοντικές και εργασιακές εταιρικές πρακτικές.

Συμμετέχουν οι ταινίες: No (σκ. Αndrea Ciobanu), A Maasai Story (σκ. Jordan Stone), Aliud (σκ. Hadi Moussally),Who Made My Clothes (σκ. MJ Delaney), Karibu (σκ. Adrian Louw), Agony (σκ.Vladimíra Hradecká), Ethetics Ep. 1 - AKJP - Cape Town, South Africa (σκ. Noir Tribe), Come Join Our Cult (σκ.Juan Gama de Cossio), Ethetics Ep. 2 - Mdingi Coutts – Cape Town, South Africa (σκ.Noir Tribe).

Citizen Habit

Έχουμε μάθει να μεταφράζουμε το habit ως συνήθεια, η πρώτη του έννοια όμως αφορά στο ράσο. Μια σύντομη διαδρομή μακριά από την εγγύς Ευρώπη, που κοιτάζει από μικροκλίμακα τις σύγχρονες μητροπόλεις. Η γραμμή που ορίζει τα άμφια των πολιτών, συνεχίζει για να αποκαλύψει εξωτικές εικόνες στο επιθετικό αστικό περιβάλλον.

Συμμετέχουν οι ταινίες: Zombie (σκ. Baloji ), How the Beasts Got Hyped (σκ. Elvin Jay Macanlalay, Bryan Benn Marticio, Marcellino Sanchez, Jr.), Jen Lee S/S18 Intro (σκ. Mel Hsieh), Grisha's Guide to Kiev (σκ. Jordan Blady), Departure (σκ. Steve Lin), ANGEL by Qπш Robert Kupisz AW 2019 (σκ. Daniel Jaroszek), Can't Nobody Else Love You (σκ. Ivan Olita), Violent Situations AW'17 (σκ. Philip Peng Rosenthal )

Στο 1ο AFFF θα προβληθούν 100 ταινίες, οι οποίες διαγωνίζονται στους εξής τομείς διεκδικώντας το αντίστοιχο Καλύτερο Βραβείο: Best Fashion Film, Best in Show, Best Director, Best Script, Best Music, Best Editing, Best Photography, Best Beauty, Best Documentary, Best Emerging Talent, Best Green Film και Youth Jury Award.

Το βραβείο της Καλύτερης Ταινίας θα είναι μία Κρυστάλλινη Κόρη ειδικά σχεδιασμένη για το ΑFFF από τον Sergios Fotiadis και το We Design studio.

Τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή του Athens Fashion Film Festival απαρτίζουν οι:

• Valerio Cappelli – Αρθρογράφος πολιτισμού στην Corriere della Sera

• Dario Nardella – Δήμαρχος της πόλης της Φλωρεντίας, Ιταλία

• Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος – Κριτικός Κινηματογράφου

• Orsola de Castro – Ιδρύτρια του “Fashion Revolution”, Λονδίνο

• Tuna Yilmaz – Ιδρυτής και Δ/ντής του Fashion Film Festival Κωνσταντινούπολης

• Τζένη Μπαλατσινού: Παρουσιάστρια, Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας KOOLWORKS S.A και ιδρύτρια του jenny.gr, ενός από τα μεγαλύτερα γυναικεία sites και του Hautes Grecians, του 1ου fashion show υψηλής ραπτικής

• Ιωάννα – Σαπφώ Πεπελάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικής Ιστορίας στο Παν/μιο Αθηνών, μέλος των Συμβουλευτικών Συμβουλίων στο SOFFA (Social Fashion Factory) και στο Fashion Revolution Greece

• Ορσαλία Παρθένη, Σχεδιάστρια Μόδας, η οποία το περασμένο καλοκαίρι είχε συνεργαστεί με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.

*Παράλληλα, έχει συσταθεί και η Επιτροπή Νέων από fashion bloggers, σπουδαστές κινηματογράφου, μόδας και εικαστικών τεχνών.

Θα λειτουργήσει & ομαδική εικαστική έκθεση του AFFF, σε επιμέλεια της Σωζήτας Γκουντούνα που θα εξετάσει τη μόδα ως μορφή τέχνης με τη συμμετοχή των εικαστικών Trajal Harrell, Μαίρη Ζυγούρη με τον Michelangelo Pistoletto, Chrysanne Stathacos, Μαρία Παπαδημητρίου, Twin Automat, Πέγκυ Κλιάφα, Μαργαρίτα Μυρογιάννη, Χαρά Πιπερίδου, Νίκος Χαραλαμπίδης, Γιούλα Χατζηγεωργίου.

Διάρκεια έκθεσης: 25 -27 Φεβρουαρίου, τις μέρες και ώρες λειτουργίας του Φεστιβάλ στο Φουαγιέ της αίθουσας «Νίκος Σκαλκώτας».

