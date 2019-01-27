«Γλυκός» ο καιρός τη Δευτέρα στη Δυτική Ελλάδα

Καιρός

Όμως ενδέχεται να πέσουν και βροχές


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«Γλυκός» ο καιρός τη Δευτέρα στη Δυτική Ελλάδα Όμως ενδέχεται να πέσουν και βροχές
 

Νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας προβλέπει για τα Δυτική η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο Δευτέρα. Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά προβλέπονται σποραδικές καταιγίδες.

Στα υπόλοιπα βαθμιαία αύξηση νεφώσεων με τοπικές βροχές από το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο. Παροδικές χιονοπτώσεις στα βορειοδυτικά ορεινά.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ, ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ . ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ.

ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΤΟΠΙΚΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 04 ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 4 ΜΕ 6 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

 

ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΝΟΤΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 03 ΕΩΣ 14 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 5 ΜΕ 7 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ.

 

ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 04 ΕΩΣ 17 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 3 ΜΕ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

 

 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

 

ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ.

 

ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 09 ΕΩΣ 17 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

 

 

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

 

ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ.

 

ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.

 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 08 ΕΩΣ 17 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ Η ΜΕΓΙΣΤΗ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ.

 

ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 05 ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ.

 

ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.

 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 04 ΕΩΣ 13 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 27/01/2019 20:02

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/516059?skip_cache=yes

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