Έφυγε από τη ζωή ο Θόδωρος Σαρμάς, ένας άρχοντας της αλλοτινής αστικής Πάτρας

Έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια ο Θόδωρος Σαρμάς, ένας άρχοντας της παλιάς αστικής Πάτρας, παραμονή Πρωτοχρονιάς, έπειτα από πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα, στο Λονδίνο, όπου ζούσε τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο Θόδωρος Σαρμάς, είχε σημαντική πορεία στα επιχειρηματικά δρώμενα της Αχαΐας, ήταν εκπρόσωπος μιας λαμπρής εποχής της Πάτρας, σταφιδέμπορος - συνεχιστής της γνωστής οικογενειακής επιχείρησης εμπορίας σταφίδας, με αποθήκες σε Πάτρα και Αίγιο. Ήταν πολύπλευρη προσωπικότητα, συλλέκτης έργων τέχνης και δωρητής σε μουσεία, ενώ ήταν από τους αθλητικούς παράγοντες που συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε να διαγράψει η Παναχαϊκή την λαμπρή πορεία της στις δεκαετίες του 60' και 70'.

Γλεντζές, μελετητής, φίλος πιστός, παθιασμένος με την ιστορία. Απέκτησε τέσσερις κόρες από τρεις γάμους, την Μαριλένα, την Αλεξάνδρα, την Ιζαμπέλα και την Δάφνη. Για τις κόρες του ήταν ο μπαμπάς που πάντα είχε κάτι να σου μάθει, πάντα έβρισκες κάτι να συζητήσεις μαζί του, από αθλητικά μέχρι τα προσωπικά, κοινωνικά, πολιτικά, τα πάντα. Ένας πραγματικά πολύπλευρος άνθρωπος, ο θάνατος του οποίου σηματοδοτεί "the end of an era" για την αστική αίγλη της αλλοτινής Πάτρας.

Η κηδεία του θα γίνει στο Λονδίνο, όπου ζούσε από τη δεκαετία του 70'.

Η φωτογραφία που δημοσιεύουμε, ήταν η αγαπημένη του, τραβηγμένη από φίλο του φωτογράφο, την είχε φτιάξει και για τις τέσσερις κόρες του και την είχε κρεμασμένη στο σπίτι του στο Marylebone του Λονδίνου.

Το thebest.gr εκφράζει τα θερμά του συλληπητήρια στους οικείους του.