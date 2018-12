ΤΙ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΑ ΣΙΝΕΜΑ ΤΟ 2018; ΜΑ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΥΠΕΡΗΡΩΕΣ MADE IN USA

Τί παρακολούθησε το ευρύτερο κοινό στα σινεμά το 2018; Όπως φαίνεται, οι θεαματικές σκηνές φαντασίας και τρόμου, τα πολυδιαφημισμένα «σίκουελ»με κινούμενα σχέδια αλλά και τα πρωτοκλασάτα ονόματα του Χόλιγουντ «έκαναν ταμείο» στις σκοτεινές αίθουσες. Κορυφαία εμπορική επιλογή ήταν οι «Εκδικητές», το υπερθέαμα υπερηρώων που ξεπέρασε πανελλαδικά τα 360.000 εισιτήρια με δεύτερο κατά σειρά σε εισπράξεις το θρίλερ- αουτσάιντερ «Η Καλόγρια» με 239.000 εισιτήρια. Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνορ, Κρις Χέμσγουορθ, Σκάρλετ Γιόχανσον, Μαρκ Ράφαλο, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Κρις Εβανς, Κρις Πρατ «πακέτο» δεν άφησαν βέβαια το νεαρόκοσμο αδιάφορο.

Τα λεγόμενα «οσκαρικά» φιλμ δεν έτυχαν μεγάλης προσέλευσης, με εξαίρεση την «Αόρατη κλωστή» με τον Ντάνιελ Ντει Λιούις (17η ταινία στην κατάταξη με 125.000 εισιτήρια) ενώ από τις ελληνικές παραγωγές οι μόνες που προκάλεσαν ενδιαφέρον ήταν η στρατιωτική κωμωδία «Αιγαίο SOS» (6η θέση- 209.500 εισιτήρια) και η κοινωνική κομεντί «The Bachelor 2» (19η θέση- 121.000 εισιτήρια). Από τη νέα σαιζόν ως τώρα δεν είχαμε καμιά μεγάλη εισπρακτική επιτυχία πέρα από «Aquaman»και «Βohemian Rapsody» και τώρα περιμένουμε να δούμε πως θα υποδεχθεί ο κόσμος τη σαρδόνια σάτιρα εποχής «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου που έχουν υμνήσει οι απανταχού κριτικοί.

Δείτε την πρώτη δεκάδα:

1«Εκδικητές: Ο πόλεμος της αιωνιότητας»

2«Η καλόγρια»

3«Ξενοδοχείο για τέρατα 3»

4«Deadpool 2»

5«50 αποχρώσεις του γκρι-Απελευθέρωση»

6«Αγαίο SOS»

7«Venom»

8«Mamma mia, Here we go again»

9«Oι απίθανοι 2»

10«Red Sparrow»