Μία ερμηνεία - αποκάλυψη από την Τζούλια Ρόμπερτς στο φιλμ "Η Επιστροφή του Μπεν"

Είναι από τις κοινωνικές ταινίες που ακούγονται θετικά και έντυπα όπως το Entertainment Weekly της χάρισε τον καλό βαθμό (B+) γράφοντας κιόλας ότι η πραγματική αποκάλυψη του φιλμ είναι η ερμηνεία της 51χρονης Τζούλια Ρόμπερτς ως μάνα που αγαπά και θέλει το καλό του γιου της προσπαθώντας όμως και με πιο σκληρό τρόπο να τον αφυπνίσει και να τον σώσει από το σκοτάδι των ναρκωτικών όπου έχει μπλέξει.

Ο λόγος για το «Ben is back – Η Επιστροφή του Μπεν» σε σκηνοθεσία του Peter Hedges που ήδη προβάλλεται στις ΗΠΑ από τις 7 Δεκεμβρίου 2018 και στην Ελλάδα θα δούμε από τις 10 Ιανουαρίου 2019 σε διανομή της Feelgood. Το ρόλο του Μπεν που παλεύει να επιστρέψει από τον εφιάλτη του εθισμού στην ηρωίνη & άλλα σκληρά ναρκωτικά, ενσαρκώνει ο υποψήφιος για το Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου για το «Manchester by the sea» Lucas Hedges, ο οποίος φέτος είχε άλλον ένα εξαιρετικό, πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Boy Erased» του Τζόελ Έντγκερτον παίζοντας έναν άλλο βασανισμένο νέο.

Αυτό που δεν ξέραμε και διαβάσαμε στο Εntertainment Weekly είναι ότι ο Peter Hedges του «Pieces of April» και σεναριογράφος ταινιών όπως τα «What’s eating Gilbert Grape» και «About a boy» είναι πατέρας του νεαρού, ταλαντούχου ηθοποιού Lucas Hedges (τον Λούκας Χέτζες τον είδαμε και στο περσινό Οσκαρικό movie “Lady Bird”). Ο νεαρός ηθοποιός αρχικά δεν είχε δείξει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο σενάριο αλλά μόλις υπέγραψε η Τζούλια Ρόμπερτς για το ρόλο της μητέρας, το πρόγραμμα του άλλαξε. «Ήθελα πολύ να είναι στην ταινία και να κάνει το ρόλο αυτό περισσότερο απ’ ότι ο ίδιος», είπε ο πατέρας του Peter Hedges.

Μία από τις καθοριστικές σκηνές της ταινίας που εκτυλίσσεται Χριστούγεννα με τον Μπεν να γυρίζει ξαφνικά και να επισκέπτεται το σπίτι της οικογένειας του, είναι γυρισμένη στο νεκροταφείο με την απογοητευμένη και πεισμωμένη Holly (Τζούλια Ρόμπερτς) να λέει σπαρακτικά στο γιο της "πού θέλει να τον θάψει αν ξανακάνει υπερβολική χρήση ναρκωτικών ουσιών".

Είναι από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες σκηνές ενός φιλμ που αναμένεται να δούμε και στην Πάτρα. Όσο για την Τζούλια Ρόμπερτς (που παίζει και στο τηλεοπτικό Homecoming του δικτύου Amazon) όπως είπε στο Εntertainment Weekly, η ταινία έχει ως highlight στον πυρήνα της, τη δύναμη της μητρότητας.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ