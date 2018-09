Ο Ρέντφορντ έλαμψε στο Φεστιβάλ του Τορόντο - Θερμό το χειροκρότημα για τη νέα ταινία του

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του μεγάλου Αμερικανού ηθοποιού και σκηνοθέτη Robert Redford στο φετινό Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο στο Οντάριο του Καναδά, την 5η ημέρα της φετινής διοργάνωσης, τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018. Ο αγαπητός και πάντα γοητευτικός Ρέντφορντ παρέστη στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας ως ηθοποιός και ενδεχομένως της τελευταίας της σχεδόν 60χρονης καριέρας του, όπως ο ίδιος άφησε να εννοηθεί πρόσφατα, του "The Old Man & the Gun" σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Λόουερι.

Το κοινό που παρακολούθησε την προβολή επιφύλαξε ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα για τον μύθο της μεγάλης οθόνης και το νέο του ρόλο, ενός ευγενικού ληστή τραπεζών, του Φόρεστ Τάκερ, ο οποίος και υπήρξε υπαρκτό πρόσωπο και είχε δραπετεύσει από τη φυλακή και τα κρατητήρια 17 φορές.

"Πάντα με τραβούσε η ιδέα και οι ρόλοι των παράνομων από τότε που ήμουν παιδί και ως ηθοποιός είχα την ευκαιρία να κάνω τέτοιους ρόλους όπως στο «Butch Cassidy and the Sundance Kid – Οι Δύο ληστές»", είπε ο διάσημος ηθοποιός στα 82 του χρόνια σήμερα. Για το "The Old Man & the Gun" που θα βγει στις Αμερικάνικες αίθουσες στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 (στην Ελλάδα θα το δούμε σε διανομή της Odeon), o Redford ανέφερε πως «είναι ένα αληθινό στόρι και ένα υπέροχο, ευχάριστο φιλμ για να αποχωρήσω από την ενεργό δράση».

Ο Robert Redford μιλώντας τον περασμένο μήνα στο περιοδικό Entertainment Weekly είχε σχεδόν επιβεβαιώσει πως θα συνταξιοδοτηθεί ως ηθοποιός μετά από το “The Old Man & the Gun”, ωστόσο το πιθανότερο είναι να συνεχίσει να ασχολείται τόσο με την πρώτη αγάπη του, τη ζωγραφική όσο και με την σκηνοθεσία στον κινηματογράφο (έχει σκηνοθετήσει μέχρι σήμερα 9 ταινίες και έχει κερδίσει Όσκαρ σκηνοθεσίας για το «Συνηθισμένοι άνθρωποι» το 1981).

Με φιλμ όπως τα “All the President’s Men,” “The Sting” και “Out of Africa” ο Redford έγινε ένας από τους δημοφιλέστερους αστέρες της 7ης τέχνης παγκοσμίως, ωστόσο ως ηθοποιός προτάθηκε μόλις 1 φορά για το Όσκαρ το 1974 για το «Κεντρί» ενώ ήδη λέγεται πως οι πιθανότητες να προταθεί για Όσκαρ με το “The Old Man & the Gun” είναι πολλές. Ο σκηνοθέτης David Lowery ανέφερε πως νιώθει σαν ένας “a spiritual successor – πνευματικός συνεχιστής” των ταινιών του Ρέντφορντ και ότι κινηματογράφησε το φιλμ στο στυλ των αστυνομικών περιπετειών της δεκαετίας του 1970.

Ερωτώμενος στο Τορόντο ο Lowery σχετικά με τον Ρέντφορντ και πως τον σκιαγραφεί, είπε με θαυμασμό πως η φωνή του ηθοποιού και η εικόνα του μπορούν να αιχμαλωτίσουν τον καθένα!

«Έχει μία ποιότητα που λίγοι άνθρωποι διαθέτουν», ανέφερε ο David Lowery.

Στο “The Old Man & the Gun” παίζουν ακόμα οι Sissy Spacek, Danny Glover, Τομ Γουέιτς και ο Casey Affleck.

*Την ταινία αναμένεται να την δούμε και στην Πάτρα.

*Η κεντρική φωτ. είναι από το Reuters.

Παρόντες στην πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο ήταν και ο επικεφαλής της Fox Searchlight Steve Gilula, ο γοητευτικός Κέισι Άφλεκ με γκρι κοστούμι, η νεαρή μαύρη ηθοποιός Tika Sumpter, η Σίσι Σπέισεκ, ο Ντάνι Γκλόβερ, κ.α.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ