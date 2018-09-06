Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου

ΚΗΔΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΚΟΥΛΑ) ΠΕΤΡΙΧΙΑΝΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΠΕΠΤΗ 6-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΚΗΣ & ΝΤΙΑ ΠΕΤΡΙΧΙΑΝΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ & ΠΑΝΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΒΑΛΙΑΔΗΜΟΣ, ΛΥΔΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ(χήρα) ΚΩΝ. ΤΣΑΚΩΝΑ, ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΚΩΝΑ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΩ ΠΕΤΡΙΧΙΑΝΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡ. ΣΟΥΓΛΕΡΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ Κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 47
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-9-2018 & ΩΡΑ 5 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΑΝΩ ΣΥΧΑΙΝΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΟΥΓΛΕΡΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΟΣΝ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ (χήρα) Π. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΣΟΥΓΛΕΡΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΟΥΓΛΕΡΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΓΛΕΡΗ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ- ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
Ι ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
ΚΗΔΕΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΣ. ΦΕΡΤΑΚΗ
ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-9-2018 &ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΓΥΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΙΛΟΜΕΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΜΑΧΗ ΦΕΡΤΑΚΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΤΑΣΙΑ ΦΕΡΤΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΣΤΑΥΡ. ΡΑΠΤΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΡΟΥΓΚΑΛΑ, ΑΣΗΜΩ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΡΟΥΓΚΑΛΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΓΙΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.