Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου

Κηδείες-Μνημόσυνα

Κηδείες – Πένθη


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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου Κηδείες – Πένθη
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ (ΚΟΥΛΑ) ΠΕΤΡΙΧΙΑΝΟΥ

ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΠΕΠΤΗ 6-9-2018  ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΚΗΣ & ΝΤΙΑ ΠΕΤΡΙΧΙΑΝΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ & ΠΑΝΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΒΑΛΙΑΔΗΜΟΣ, ΛΥΔΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ(χήρα) ΚΩΝ. ΤΣΑΚΩΝΑ, ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΚΩΝΑ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΩ ΠΕΤΡΙΧΙΑΝΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

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ΚΗΔΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ  ΧΡ. ΣΟΥΓΛΕΡΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ Κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 47

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-9-2018  & ΩΡΑ 5 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΑΝΩ ΣΥΧΑΙΝΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΟΥΓΛΕΡΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΟΣΝ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ (χήρα) Π. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΣΟΥΓΛΕΡΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΟΥΓΛΕΡΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΓΛΕΡΗ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ- ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

Ι ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΚΗΔΕΙΑ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΣ. ΦΕΡΤΑΚΗ

ΕΤΩΝ 74

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-9-2018 &ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΓΥΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΙΛΟΜΕΝΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΜΑΧΗ ΦΕΡΤΑΚΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΤΑΣΙΑ ΦΕΡΤΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΣΤΑΥΡ. ΡΑΠΤΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΡΟΥΓΚΑΛΑ, ΑΣΗΜΩ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΡΟΥΓΚΑΛΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΓΙΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 06/09/2018 12:45

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/498964?skip_cache=yes

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