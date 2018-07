Ο Πάνος Μουζουράκης μεταμορφώθηκε για το "Mamma Mia" ΦΩΤΟ

O Πάνος Μουζουράκης συμμετέχει στη Χολιγουντιανή παραγωγή «Mamma Μia! Here We Go Again». Για τις ανάγκες λοιπόν της ταινίας ο Έλληνας ηθοποιός εμφανίζεται με μακριά μαλλιά και στιλ που παραπέμπει στη δεκαετία του '70.



Ο Πάνος Μουζουράκης υποδύεται τον ιδιοκτήτη ενός μπαρ, που έχει και δικό του μουσικό συγκρότημα, στο νησί όπου πηγαίνει να μείνει η Ντόνα, ο κεντρικός ρόλος της ταινίας. Εκτός του ότι έχει πολλές σκηνές με τις πρωταγωνίστριες, ο Έλληνας ηθοποιός και τραγουδιστής ερμηνεύει και κι ένα από τα τραγούδια της ταινίας που ακούγεται στο δεύτερο τρέιλερ που κυκλοφόρησε για την προώθηση της χολιγουντιανής υπερπαραγωγής.

Πηγή:govastileto.gr