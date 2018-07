Σε ταινία από τη Ρουμανία η Κρυστάλλινη Σφαίρα του Φεστιβάλ Κάρλοβι Βάρι στην Τσεχία

Μια ταινία του Ρουμάνου σκηνοθέτη Ράντου Γιούντε απέσπασε την Κρυστάλλινη Σφαίρα, το μεγαλύτερο βραβείο του Διεθνούς κινηματογραφικού φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι στη Δημοκρατία της Τσεχίας που ολοκληρώθηκε το Σάββατο 7 Ιουλίου 2018.

Η ταινία "I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians" (Δεν με ενδιαφέρει αν η ιστορία μας καταγράψει ως βαρβάρους, σε ελεύθερη απόδοση) αναφέρεται στην εθνοκάθαρση που διέπραξε ο ρουμανικός στρατός το 1941.

Ο 41 ετών σκηνοθέτης και σεναριογράφος απέσπασε το 2015 στο Φεστιβάλ Βερολίνου την Αργυρή Άρκτο για την ταινία του "Aferim!" που αναφέρεται στη σκλαβιά των τσιγγάνων στα Βαλκάνια των αρχών του 19ου αιώνα.

Στην 53η φετινή διοργάνωση, ο Μπάρι Λέβινσον, ο σκηνοθέτης της αμερικανικής δραματικής ταινίας "Rain Man" ("Ο Άνθρωπος της Βροχής") που γυρίστηκε ακριβώς πριν από 30 χρόνια και ο πρωταγωνιστής της ταινίας "The Shawshank Redemption" ("Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ", παραγωγής 1994) Τιμ Ρόμπινς βραβεύτηκαν επίσης με Kρυστάλλινες Σφαίρες για την προσφορά τους στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Παλιότερα με τιμητική Κρυστάλλινη Σφαίρα είχε τιμηθεί από το Φεστιβάλ της λουτρόπολης του Κάρλοβι Βάρι, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ.