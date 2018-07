Ο Ανδρέας Γεωργίου μαζί με τον αδερφό του, φωτογραφίζονται μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών

Ο Ανδρέας Γεωργίου, σκηνοθέτης και ηθοποιός στο σίριαλ της χρονιάς «Τατουάζ» στο οποίο πρωταγωνιστεί και ο Γιώργος Αγγελόπουλος – γνωστός σε όλους «Ντάνος» – με δημοσίευμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έκανε γνωστή στους followers του την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο αδερφός του πριν λίγες ημέρες. Συγκεκριμένα, ο Κρίστοφερ Γεωργίου, που τον γνωρίσαμε μέσω του τηλεοπτικού ντεμπούτου του στη σειρά «Μπρούσκο», έκανε Μεταμόσχευση Μαλλιών και πόζαρε χαμογελαστός στο φακό αμέσως μετά το πέρας της επέμβασης.

Θέλοντας να ευχαριστήσει την ιατρική ομάδα που ανέλαβε το δύσκολο έργο της μεταμόσχευσης μαλλιών του αδερφού του, ο Ανδρέας Γεωργίου ανέβασε φωτογραφία με λεζάντα «It always takes a good doctor and an experienced team», ποζάροντας στην κλινική.

