ALVIN AILEY DANCE THEATER: ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΕ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΧΟΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Aπό τώρα πρέπει να βάλετε στην ατζέντα σας, όλοι οι λάτρεις του σύγχρονου χορού, την «κάθοδο» του διάσημου και εμβληματικού Alvin Ailey American Dance Theater, 11-15 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το συγκρότημα που έχει σημαδέψει τον παγκόσμιο χορό και θεωρείται κορυφαίος πολιτιστικός πρεσβευτής των HΠΑ με απαράμιλλλη αφροαμερικάνικη φλόγα, ανακοίνωσε πως θα γιορτάσει τα 60 χρόνια του με παγκόσμια περιοδεία που θα έχει αφετηρία την Ελλάδα! Μάλιστα η παράσταση περιλαμβάνει και τη μοναδική χορογραφία του ίδιου του Alvin Ailey "Revelations", το πιο δημοφιλές έργο στην ιστορία του σύγχρονου χορού.

Η διεθνής περιοδεία και παγκόσμια πρεμιέρα τιτλοφορείται "Members Do not Get Weary". Αποδίδεται εκπληκτικά από 32 χορευτές του Alvin Ailey American Dance Theater, σε ένα ρεπερτόριο που συνδυάζει αρμονικά το σύγχρονο χορό και την τζαζ - δύο τεχνών που γεννήθηκαν στην Αμερική. Ηδη το πρόγραμμα καταχειροκροτήθηκε στα μεγαλύτερα θέατρα της Αμερικής πριν ξεκινήσει δηλαδή η τουρνέ και τα media μιλούν για απίθανους star performers.







Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Το Alvin Ailey American Dance Theater, ξεκίνησε από μια θρυλική παράσταση τον Μάρτιο του 1958 στη Νέα Υόρκη, που άλλαξε για πάντα την αντίληψη του αμερικανικού χορού. Ιδρύθηκε από τον Alvin Ailey, πρόσφατο αποδέκτη του Προεδρικού Μεταλλίου Ελευθερίας - την ανώτατη πολιτική διάκριση του Αμερικάνικού έθνους. Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Alvin Ailey American Dance Theater, από την 1η Ιουλίου 2011, είναι ο Robert Battle. Ως τώρα το συγκρότημε έχει προσελκύσει 25 εκατομμύρια θεατές στα μεγαλύτερα θέατρα του πλανήτη, σε 71 χώρες και 6 ηπείρους. Θεωρείται σήμερα το μεγαλύτερο και σημαντικότερο στο είδος του στη Νέα Υόρκη.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

Στο Μέγαρο Μουσικής θα παρουσιαστούν δυο προγράμματα.

_Το Α’ πρόγραμμα περιλαμβάνει το “The Winter in Lisbon” του Billy Wilson (έναν ρυθμικό και πολύχρωμο εορτασμό του μεγάλου Dizzy Gillespie), το "Members Do not Get Weary" (παγκόσμια πρεμιέρα της χορογραφίας του χορευτή Jamar Roberts σε μουσική του θρυλικού σαξοφωνίστα και συνθέτη John Coltrane), το ντουέτο “Ella” του Robert Battle σε μουσική της Ella Fitzgerald.

_Στο Β’ Πρόγραμμα θα απολαύσουμε τη δημιουργία του Alvin Ailey “Night's Creature” (1975), ένα εκθαμβωτικό μπαλέτο σε μουσική του θρύλου της τζαζ Duke Ellington, το συγκλονιστικό σόλο του Robert Battle “In / Side”, σε μουσική της Nina Simone και το πνευματικά φορτισμένο “Four Corners” του αγαπημένου χορογράφου Ronald K. Brown. Και τα δύο προγράμματα κλείνουν με το "Revelations" του Alvin Ailey, μια χορογραφία-σταθμό του σύγχρονου χορού και της αφροαμερικανικής κληρονομιάς.

*Info: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, Αθήνα. 11 έως 15 Σεπτεμβρίου. Α' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Τρίτη 11/9, Τετάρτη 12/9, Παρασκευή 14/9 & Σάββατο 15/9 - στις 21:00. Β' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Τετάρτη 12/9, Πέμπτη 13/9, στις 21:00 & Σάββατο 15/9, στις 16:30. Εισιτήρια: Από 25 ευρώ. Προπώληση: 211 800 5141 | www.viva.gr, 11876 | Ταμεία Μεγάρου Μουσικής | σε όλο το δίκτυο συνεργατών της VIVA. Πληροφορίες / Κρατήσεις: megaron.gr