Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 22 Ιουνίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 22 Ιουνίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 17:00 μμ

ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΑΘΗΝΩΝ 170 - ΕΥΡΩΤΑ ΑΓΥΙΑ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΜΟΡΝΟΥ)

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΚΑΜΙΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 116 ΨΑΡΟΦΑΪ

ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΑΘΗΝΩΝ 170 - ΕΥΡΩΤΑ ΑΓΥΙΑ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΜΟΡΝΟΥ)

02:00 πμ - πρωί

ΚΑΜΙΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 116 ΨΑΡΟΦΑΪ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ.
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ)ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

ΔΥΜΗ

14:00-17:00 & 21:00-πρωί
ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22595

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16, ΦΑΝΑΡΙΑ ΟΒΡΥΑΣ ΠΡΟΣ ΚΡΗΝΗΤΗΛ.: 2614-001.851

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ.
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΠΑΛΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5-ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΤΑ)ΤΗΛ.: 2610-520.772

ΡΙΟΥ

14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑΤΗΛ.: 2610-932.032

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 22/06/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/489462

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