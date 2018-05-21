Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 21 Μαΐου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 21 Μαΐου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 21:00 μμ

ΑΛΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΥΣΙΟΥ 6 & ΗΡΩΩΝ - ΑΝΩΘΕΝ ΚΕΤΧ

ΓΚΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 100 - ΠΑΤΡΕΩΣ

ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ

Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 58 - ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 17 - ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΕΙΛΙΧΟΥ 171 Κ. ΣΥΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΘΕΡ/ΡΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΜΠΟΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 102-104 & ΕΡΜΟΥ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 58

ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 18 - ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ

02:00 πμ - πρωί

ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 18 - ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ)ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

ΔΥΜΗ

14:00-πρωί

ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22595

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-22:30

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13ΤΗΛ.: 26920-23.047

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-22:30

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 3-ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-528.705

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-22:30

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-523.703

ΡΙΟΥ

14:00-22:30

ΣΠΥΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΑΙΝΟΥΤΗΛ.: 2610-991.102

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 21/05/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/486589

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