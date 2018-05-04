Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 5 Μαΐου 2018

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ΚΗΔΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΚΑΡΥΔΑ

ΕΤΩΝ 87

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ (ΜΠΟΛΙΩΤΗ).

 

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΥΡΑΝΙΑ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ,

ΑΓΓΕΛΟΣ & ΖΩΗ ΚΑΡΥΔΑ,

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΜΑΥΡΕΤΑ ΚΑΡΥΔΑ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΠΑΝΤΕΛΗ,

ΕΙΡΗΝΗ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ,ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΣΙΑΣ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΜΕΛΙΝΑ,ΙΚΑΡΟΣ,ΙΡΙΣ

 

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ



*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 04/05/2018 10:18

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/485407

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