Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 5 Μαΐου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΚΑΡΥΔΑ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ (ΜΠΟΛΙΩΤΗ).
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ,
ΑΓΓΕΛΟΣ & ΖΩΗ ΚΑΡΥΔΑ,
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΜΑΥΡΕΤΑ ΚΑΡΥΔΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΠΑΝΤΕΛΗ,
ΕΙΡΗΝΗ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ,ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΣΙΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΜΕΛΙΝΑ,ΙΚΑΡΟΣ,ΙΡΙΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783 e-mail: [email protected]
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]