Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 29 Απριλίου

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 29 Απριλίου Κηδείες
 

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΗΜ. ΚΟΝΔΥΛΗ

(ΕΤΩΝ 71)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΖΩΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΕΛΕΝΗ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ & DAVID

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ&ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΔΥΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΝΔΥΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων – Πάτρα, Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκωματά, Πάτρα.

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 28/04/2018 15:07

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/484824?skip_cache=yes

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