Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 29 Απριλίου

ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΗΜ. ΚΟΝΔΥΛΗ
(ΕΤΩΝ 71)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΖΩΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ & DAVID
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ&ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΔΥΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΝΔΥΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων – Πάτρα, Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκωματά, Πάτρα.