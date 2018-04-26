Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 ΚΗΔΕΙΕΣ
 

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΔΙΟΝ. ΘΩΜΑ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗΣ

(ΕΤΩΝ 80)

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 5:00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ ΠΑΤΡΩΝ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΟΝΔΥΛΩ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΩΜΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΣΤ. ΘΩΜΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΤΖΙΜΙΚΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων – Πάτρα, Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκωματά, Πάτρα.

 

 

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 26/04/2018 10:09

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/484500

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