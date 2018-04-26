Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΔΙΟΝ. ΘΩΜΑ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗΣ
(ΕΤΩΝ 80)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 5:00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΟΝΔΥΛΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΩΜΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΣΤ. ΘΩΜΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΤΖΙΜΙΚΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων – Πάτρα, Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκωματά, Πάτρα.