Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 3 Απριλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 3 Απριλίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 17:00 μμ

ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 435 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 435 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ

ΠΛΙΑΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

02:00 πμ - πρωί

ΠΛΙΑΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 3-ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-528.705

ΔΥΜΗ

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΛΙΣΣΟΣΤΗΛ.: 26930 71977

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18ΤΗΛ.: 26920-24.164

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ.

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 87 (ΤΣΑΟΥΣΗ)ΤΗΛ.: 2610 527.236

ΡΙΟΥ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΤΣΟΥΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΚΑΤΩΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥΤΗΛ.: 2610-911.449

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 03/04/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481317

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