Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 18 Μαρτίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 18 Μαρτίου
 

ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 194 - 196

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 105 - ΦΑΒΙΕΡΟΥ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 418-420 - ΜΑΞΙΜΟΥ

ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 159

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 7 - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΛΕΞ ΠΑΚ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΡΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΕΙΑΣ 83 ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΡΑ 56 ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ

 

02:00 πμ - πρωί

ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΡΑ 56 ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ

 

ΣΤΗΝ ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23983

21:00-πρωί

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΙΣΣΟΣ ΤΗΛ.: 26930 71977

 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610 524.492

 

ΣΤΑ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ) ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

 

ΣΤΟ ΡΙΟΝ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΣΙΓΑΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 22 - ΡΙΟ ΤΗΛ.: 2610-990.150

 

ΣΤΗΝ ΟΒΡΥΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16, ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2614-001.851

 

ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-22:30

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13 ΤΗΛ.: 26920-23.047

 

ΣΤΙΣ ΚΑΜΑΡΕΣ

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

 

ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ

ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)

ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)

 

ΣΕ ΑΚΡΑΤΑ-ΑΙΓΕΙΡΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 18/03/2018 07:47

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/479838?skip_cache=yes

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