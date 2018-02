"Θα σπάσουμε τα πόδια όποιου Έλληνα ανέβει στα Ίμια" - Απίστευτες απειλές συμβούλου του Ερντογάν

Απίστευτες απειλές εκστόμισε ο επικεφαλής των συμβούλων του Ταγίπ Ερντογάν προς την Ελλάδα. Ο Γιγκίτ Μπουλούτ εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και αναφέρθηκε στο θέμα των Ιμίων.

Ο Γιγκίτ Μπουλούτ απείλησε ακόμη και τον πρωθυπουργό, αλλά και υπουργούς και αξιωματούχους, τονίζοντας ότι θα σπάσει τα χέρια και τα πόδια όποιου αποπειραθεί να ανέβει στα Ίμια.



Ο ίδιος τόνισε ότι στην περίπτωση που κάποιος Έλληνας επιχειρήσει να κάνει κάτι τέτοιο, η Τουρκία θα αντιδράσει με τέτοιο τρόπο που η Αθήνα θα νοιώσει την οργή μας που θα είναι χειρότερη από αυτήν στην Αφρίν.



Οι δηλώσεις έγιναν με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Άμυνας Πάνου Καμμένου στα Ίμια, όπου απέτισε φόρο τιμής στους πεσόντες αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού το 1996.

Turkish president #Erdogan's chief advisor Yigit Bulut threatens #Greece, says Athens will face the wrath of #Turkey worse than #Afrin offensive, vows to break arms & legs of officials, PM or any Minister, who dare to land on disputed Kardak/Imia islet in Aegean. pic.twitter.com/XPmATUchnm