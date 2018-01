CELIA KRITHARIOTI: ΘΑΜΠΩΣΕ ΤΟ RITZ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΕΣ COUTURE ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ- FRONT ROW ΚΑΙ Η ΟΛΙΒΙΑ ΠΑΛΕΡΜΟ

Ακόμα μια φορά στις σάλες του εμβληματικού ξενοδοχείου Ritz του Παρισιού, ενταγμένη στην Paris Couture Week, η ελληνίδα σχεδιάστρια Celia Kritharioti, που εδραιώνει τη διεθνή της φήμη με τα εκπληκτικά και περίτεχνα βραδινά φορέματα. Στο κατάμεστο Salon Vendome, παρουσία της αφρόκρεμας των fashion editors, δημοσιογράφων, αγοραστών και εκλεκτών φίλων παρουσίασε τη συλλογή της για το ερχόμενο καλοκαίρι με τον (εμπνευσμένο από ελληνικό μύθο) τίτλο «Ερως και Ψυχή».

Η Ψυχή, σύμφωνα με τον μύθο ήταν τόσο όμορφη που έκανε την Αφροδίτη να τη ζηλέψει. Η Ψυχή αγάπησε τον Ερωτα κι έμειναν για πάντα μαζί στη γειτονιά των Θεών. Οι προσκεκλημένοι αλλά και εκατομμύρια λάτρεις της μόδας από όλον τον κόσμο μέσω του website Now Fashion παρακολούθησαν την επίδειξη. Ηταν μια ωδή στον ρομαντισμό, στη χειροποίητη δημιουργικότητα, στην τέχνη της Couture, μιας τέχνης που παράγεται από το 1906 στο ίδιο ιστορικό ατελιέ. "Αισθάνομαι συγκινημένη που για μια ακόμη φορά κατάφερα να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα: να δείξω μια συλλογή στο Παρίσι στη διάρκεια του Paris Fashion Week Haute Couture και να αρέσει σε ανθρώπους, η γνώμη των οποίων έχει αξία για μένα"αναφέρει η designer.

Καλεσμένη σε αυτή τη μοναδική επίδειξη ήταν το κορίτσι της Victoria’s Secret, Lais Ribeiro. Η πανέμορφη Βραζιλιάνα, ενθουσιάστηκε με τις δημιουργίες της Celia ήδη από τις πρόβες.

Η δύναμη της γυναίκας εκφράζεται με τις state of the art χειροποίητες thigh high boots και τα κεντημένα στο χέρι little dresses που αγκαλιάζουν τη γυναικεία φιγούρα. Τα κοκτέιλ φορέματα λάμπουν από χειροποίητα κεντήματα με ημιπολύτιμους λίθους. Παραμυθένιες φιγούρες με τονισμένη μέση και γλυπτά μπούστα κάνουν την εμφάνισή τους ενώ η συλλογή ολοκληρώνεται με τα βραδινά φορέματα, όπου οι γεωμετρικοί όγκοι και οι αρχαιοελληνικές πτυχώσεις πρωταγωνιστούν. Οι φίνες γαλλικές δαντέλες κεντιούνται στο χέρι για μήνες, το μεταξωτό τούλι γίνεται καμβάς, ενώ οι οργάντζες παρασύρουν σε παστέλ χρώματα.

OI ΘΕΑΤΕΣ

Στην πρώτη ήταν η νεουορκέζα style icon Olivia Palermo, η καλλονή Petra Nemcova, η Sarah Harris από τη Βρετανική Vogue, η Sophia Neophitou του 10 Magazine, η Sara Parker- Bowles, ο Ashley Heath του περιοδικού POP μαζί με την Stephanie Waknine, ο Gianluca Longo του W Magazine, η Sophie Goodwin από το περιοδικό Tatler και πολλοί ακόμη connaisseurs που ταξίδεψαν για να απολαύσουν τη δουλειά της ελληνίδας designer.

Επίσης, η Ashley Hutson, η ηθοποιός και μοντέλο Catrine Marlon, το μοντέλο Irina Lazarenau, η Lucy Doughty, η Liliana Cavendish, η σχεδιάστρια κοσμημάτων Jennifer Creel. Μαζί της ήταν η οικογένεια της σχεδιάστριας και αγαπημένες φίλες, όπως η Καλλιόπη Καρέλλα, η Susan Gutfreund, η Souad Zweegers, η Hala Khouri, Rana Zein, Christine Schwarzman, η Χριστίνα Μήτση, η Χριστιάνα Παπαγεωργίου, η Βέρα Τσουκαλά, η Ανούσκα και Μαρίνα Ραφαήλ, η Κατερίνα Κιάσσου, η Μπουμπού Μπαρμπαλιά, Φαίη Μπαρμπαλιά, Ιωάννα Μαρινοπούλου, Σιλβίνα Κροντηρά, Μιλένα Τσαβλίρη, Κατερίνα Κατόπη, και πολλοί ακόμη καλεσμένοι από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα, περιοδικά και website μόδας, όπως για παράδειγμα το Visionnaire, το οποίο έκανε και live streaming της επίδειξης

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Hair: Brendan O’ Sullivan με προϊόντα British Hair

Make up: οι make up της MAC με προϊόντα MAC

Shoes: ο Tsakiris Mallas προσέφερε τις thigh high και τα ankle boots