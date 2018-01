Πάτρα: Συναυλία Νέου Έτους και κοπή βασιλόπιτας στο Ωδείο της Φιλαρμονικής Εταιρίας

Την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, στις 20.15 το βράδυ, η Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών, διοργανώνει την “Συναυλία Νέου Έτους” και την κοπή της βασιλόπιτας για το έτος 2018.

Στη “Συναυλία Νέου Έτους” το Φωνητικό Σύνολο Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών, θα ερμηνεύσει το υπέροχο έργο του Benjamin Britten “A Ceremony of Carols” op.28. Το έργο γράφτηκε το 1942, μέσα στο πλοίο που ταξίδευε ο Μπρίττεν από τις ΗΠΑ στην Αγγλία, για φωνητικό σύνολο και άρπα. Τα μέρη του έργου είναι:

1. Procession 2. Wolcum Yole! 3. There is no Rose 4a. That yonge child 4b. Balulalow 5. As dew in Aprille 6. This little Babe 7. In Freezing Winter Night 8. Spring Carol, 9. Deo Gracias 10. Procession.

Επίσης θα ερμηνευτεί η Άρια Dolcissima Maria του G. Rossini από την Μαρίνα Ρετσκάλοβα.

Η διδασκαλία και διεύθυνση του Φωνητικού Συνόλου είναι της Μαρίνας Ρετσκάλοβα και στο πιάνο συνοδεύει η Νίνα Μεταξά.

Μετά το τέλος της Συναυλίας θα γίνει η κοπή της βασιλόπιτας, με μικρή δεξίωση στους χώρους του Ωδείου, στην οδό Ρήγα Φεραίου 7 και Γκότση.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. της Γραμματείας 2610 277740 και στον ιστότοπο www.fe-odeiopatron.gr.