Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 29 Μαρτίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 29 Μαρτίου
 

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 17:00 μμ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓIΟΥ 107 - Β. ΗΠΕΙΡΟΥ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓIΟΥ 107 - Β. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 6-8 ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ
02:00 πμ - πρωί
ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 6-8 ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ

ΡΙΟ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΚΙΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΗΛ.: 2610-910775

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ
14:00-17:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690(ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ)
ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6987447255

ΔΥΜΗ
14:00-17:00 & 21:00-πρωί
ΡΙΧΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)
ΤΗΛ.: 26930 22055

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-22:30
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5
ΤΗΛ.: 26920-22.506

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ
ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑ
ΤΗΛ.: 2610-522.234

ΝΕΟΣ ΕΡΙΝΕΟΣ
14:00-17:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ
ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ
ΤΗΛ.: 2610-521.283

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 29/03/2018 10:06

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/471557

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