Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 29 Μαρτίου

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 17:00 μμ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓIΟΥ 107 - Β. ΗΠΕΙΡΟΥ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓIΟΥ 107 - Β. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 6-8 ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ
02:00 πμ - πρωί
ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 6-8 ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ
ΡΙΟ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΚΙΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΗΛ.: 2610-910775
ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ
14:00-17:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690(ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ)
ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6987447255
ΔΥΜΗ
14:00-17:00 & 21:00-πρωί
ΡΙΧΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)
ΤΗΛ.: 26930 22055
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-22:30
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5
ΤΗΛ.: 26920-22.506
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ
ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑ
ΤΗΛ.: 2610-522.234
ΝΕΟΣ ΕΡΙΝΕΟΣ
14:00-17:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ
ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ
ΤΗΛ.: 2610-521.283