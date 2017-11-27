Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 28 Νοεμβρίου

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ΚΗΔΕΙΑ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΚΟΚΚΑΛΗ

ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ  -  ΕΤΩΝ 82


ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28/11/2017 και ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΧΡΗΜAΤΑ ΣΕ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΙΡΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΡΑΦΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΣΠΥΡ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΦΗ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΚΚΑΛΗ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΙΒΙΤΟΣ, ΜΙΜΙΚΑ και ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 27/11/2017 14:58

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/466003

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