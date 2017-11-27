Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 28 Νοεμβρίου

ΚΗΔΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΚΟΚΚΑΛΗ
ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ - ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28/11/2017 και ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΧΡΗΜAΤΑ ΣΕ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΙΡΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΡΑΦΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΣΠΥΡ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΦΗ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΚΚΑΛΗ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΙΒΙΤΟΣ, ΜΙΜΙΚΑ και ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
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