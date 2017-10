Στο διήμερο 6ο Φεστιβάλ Χορωδιών "Απόλλων Μουσηγέτης’' η Νεανική Χορωδία της Πολυφωνικής της Πάτρας

Αναχωρεί το Σάββατο για την Κηφισιά της Αττικής, η ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ, προκειμένου να λάβει μέρος στο διήμερο 6ο Φεστιβάλ Χορωδιών "Απόλλων Μουσηγέτης’' που οργανώνει ο τοπικός Σύλλογος, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κηφισιάς, με ελεύθερη για το κοινό είσοδο. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση:

"Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ, θα λάβει μέρος στη συναυλία του Σαββάτου, από κοινού με 4 χορωδίες από διάφορα μέρη της Ελλάδος.

Η χορωδία θα ερμηνεύσει τα έργα: ‘’A LITTLE JAZZ MASS’’ (Kyrie- Gloria), BOB CHILCOTT, ‘’IN MY DREAMS’’, SALLY K. ALBRECHT & JAY ALTHOUSE, ‘’ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΤΖΙΑ’’, στίχοι: ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ, ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, επεξεργασία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ, ‘’ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ’’, στίχοι: ΑΡΗΣ ΔΑΒΑΡΑΚΗΣ, ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ, επεξεργασία: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΤΣΟΥ, ‘’SINGIN’ IN THE RAIN’’, από το Μιούζικαλ: ‘’SINGIN’ IN THE RAIN’’, στίχοι: ARTHUR FREED, NACIO HERB BROWN, επεξεργασία: MARK HAYES.

Τη χορωδία θα διευθύνει η Μαέστρος Δήμητρα Πίτσου- Διαμαντοπούλου. Πιάνο θα παίξει η Αλμπένα Πενκόβα και κρουστά ο Γιώργος Λαμπράκος, καθηγητές του Ωδείου της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ. Της αποστολής θα ηγηθεί ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, Μο Σταύρος Σολωμός και τα στελέχη του Οργανισμού, Γιώργος Σταματόπουλος, Ολυμπία Ζώη και Έφη Καββαδία- Ζέρβα.