KAΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΣΤΑ ΣΙΝΕΜΑ ΜΕ "ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ", ΛΑΝΘΙΜΟ, ΠΕΙΝ, ΤΖΑΚΜΑΝ, ΓΟΥΝΤΙ ΑΛΕΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Έχοντας μπει πλέον και ο Οκτώβριος η διάθεση για σινεμά ολοένα και αυξάνεται ενώ συνάμα βλέπουμε τις εταιρείες διανομής να προγραμματίζουν τη μία ενδιαφέρουσα ταινία μετά την άλλη. Το thebest.gr συγκέντρωσε μερικά από τα πιο αξιόλογα νέα φιλμ και σας τα παρουσιάζει.



Ήδη από την Πέμπτη 5/10/2017 στις σκοτεινές αίθουσες της Ελλάδας (και της Πάτρας) καταφθάνουν το κοινωνικό φιλμ «Επαναστάτης στη σίκαλη – Rebel in the Rye» (διανομή από Odeon) με τον γοητευτικό Νίκολας Χουλτ και τον Κέβιν Σπέισι, με τον Χουλτ στο ρόλο του συγγραφέα J. D. Salinger του λογοτεχνικού αριστουργήματος «Ο Φύλακας στη σίκαλη», και η ταινία επιστημονικής φαντασίας «Blade Runner 2049» (από την Feelgood) σε σκηνοθεσία του Καναδού Dennis Villeneuve. Πρόκειται για το πολυαναμενόμενο σίκουελ της ταινίας του Ρίντλει Σκοτ του 1982, με τον Χάρισον Φορντ και πάλι ως Rick Deckard και τον 36χρονο Καναδό γόη Ράιαν Γκόσλινγκ καθώς και την Ana de Armas και την Ρόμπιν Ράιτ.

Στις 12 Οκτωβρίου 2017 καταφθάνει η κοινωνική ταινία εποχής «Η Μεγάλη Υπόσχεση – The Promise» (από την Feelgood) με τον Κρίστιαν Μπέιλ, τον Όσκαρ Άιζακ και την Σαρλότ Λε Μπον. Το φιλμ του Τέρι Τζορτζ θίγει το θέμα της γενοκτονίας των Αρμενίων και έχει πραγματοποιήσει γυρίσματα στην Κωνσταντινούπολη.

Για τους φίλους των φιλμ επιστημονικής φαντασίας έρχεται και το «Flatliners – Ταξιδιώτες στην άλλη ζωή» σε σκηνοθεσία του Σουηδού Niels Arden Oplev (Feelgood, 26/10) με την Έλεν Πέιτζ και τους James Norton, Nina Dobrev.

Με ενδιαφέρον αναμένουν οι σινεφίλ το «Mother!» του Ντάρεν Αρονόφσκι (από την UIP στις 19 Οκτωβρίου) με την Τζένιφερ Λόρενς, τον Ξαβιέ Μπαρδέμ και την Μισέλ Πφάιφερ που προβλήθηκε στην 74η Κινηματογραφική Μόστρα της Βενετίας τον φετινό Σεπτέμβριο και έχει διχάσει τους κριτικούς.

Στις 12/10 έρχεται το “The Snowman – Ο Χιονάνθρωπος” με τον Μάικλ Φασμπέντερ, σε σκηνοθεσία Thomas Alfredson. Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά της νουβέλας του Jo Nesbo.

«Η Μάχη των Φύλων – Battle of the sexes» που ήδη προβάλλεται στις ΗΠΑ, θα έρθει στην Ελλάδα στις 12 Οκτωβρίου (από την Odeon) με τους Στιβ Καρέλ, Έμα Στόουν ως Billie Jean King & Bobby Riggs σ’ ένα τένις court του 1973 όπου δίνουν έναν αγώνα όχι μόνο τένις αλλά και ισότητας των φύλων! Σκηνοθεσία: Jonathan Dayton, Valerie Faris.

H “Justice League” σε σκηνοθεσία Zack Snyder (Tanweer, 16/11 μαζί με τις ΗΠΑ) υπόσχεται θέαμα και τους σούπερ ήρωες όπως ο Μπάτμαν, η Wonder woman, κ.α., όλους παρέα για να υπερασπιστούν τη γη από μία μεγάλη απειλή. Παίζουν οι Μπεν Άφλεκ, Γκαλ Γκαντό, Έζρα Μίλερ, Jason Momoa. Χρέη production designer έχει αναλάβει ο Patrick Tatopoulos.

“Only the Brave – Ριψοκίνδυνοι άνδρες”, τιτλοφορείται η ταινία που αναμένεται να βγει στις 19/10 μαζί με τις ΗΠΑ( από Odeon). Παίζουν οι Miles Teller και Josh Brolin σε μία αληθινή ιστορία επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Αριζόνα όπου έχασαν τη ζωή τους 19 πυροσβέστες.

H κωμωδία «Daddy’s Home 2» (7/12 από την UIP) είναι η συνέχεια του πρώτου φιλμ με τους Γουίλ Φερέλ και Μαρκ Γουόλμπεργκ. Εδώ έχουμε και τους γονείς τους, John Lithgow και Μελ Γκίμπσον που τους επισκέπτονται για τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Το σχετικό διαφημιστικό πόστερ ήδη φιγουράρει στα Στερ Odeon στη Βέσο Μάρε και οι σινεφίλ αδημονούν. Ο λόγος για το «Murder on the Orient Express – Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές» (9/11 από την Odeon) σε σκηνοθεσία του Κένεθ Μπράνα, με τον ίδιο, τον Τζόνι Ντεπ, την Μισέλ Πφάιφερ, τον Γ. Νταφόε, την Πενέλοπε Κρουζ, τον Τζος Γκαντ, κ.α. Πρόκειται για τη νέα ταινία που βασίζεται στην νουβέλα μυστηρίου της Άγκαθα Κρίστι (1934) μετά το επιτυχημένο παλιό φιλμ της δεκαετίας του ’70 που επίσης είχε συγκεντρώσει μία πλειάδα από σταρ.

Για τους λάτρεις των κόμικ ηρώων, έρχεται η νέα ταινία του «Thor: Ragnarok» σε σκηνοθεσία Taika Waititi με τους Κρις Χέμσγουορθ, Μαρκ Ράφαλο, Κέιτ Μπλάνσετ ως θεά του θανάτου και τους Tessa Thompson, Tom Hiddleston (2/11 από την Feelgood μαζί με τις ΗΠΑ).

Στα φιλμ με Οσκαρικές προσδοκίες και πιθανότητες συγκαταλέγονται το «Film Stars don’t die in Liverpool» με την Ανέτ Μπένινγκ και τον Jamie Bell (15/12 στις ΗΠΑ), το «Downsizing – Μικρόκοσμος» (25/1/2018 από την UIP) του Αιγιώτη Αλεξάντερ Πέιν με τους Ματ Ντέιμον, Κρίστεν Γουίγκ, το «Molly’s game» του Aaron Sorkin με την Τζέσικα Τσαστέιν (4/1/2018 από την Tanweer), το “The Disaster Artist” του Τζέιμς Φράνκο με τον ίδιο (25/1/2018 από την Tanweer), το “Suburbicon” του Τζορτζ Κλούνει με τους Ματ Ντέιμον, Τζουλιάν Μουρ, Όσκαρ Άιζακ (26/10 Odeon) και το γκέι ρομάντζο «Call me by your name – Να με φωνάζεις με τ’ όνομα σου» του Ιταλού Λούκα Γκουαντανίνο με τους Άρμι Χάμερ και Τιμοτέ Σαλαμέ που ήδη ακούγεται δυνατά για τα Όσκαρ (τον Ιανουάριο από την Feelgood).

Επίσης Οσκαρικές βλέψεις έχει το «Wonderstruck» του Τοντ Χέινς, ένα συγκινητικό, παραμυθένιο, όπως λέγεται φιλμ με την Τζουλιάν Μουρ και τους Millicent Simmonds, Oakes Fegley (28/12 από την Seven Films) ενώ στις σινεφίλ επιλογές ανήκει και το «Foxtrot» του Σαμουέλ Μαόζ (θα βγει από την Seven) που διακρίθηκε στο φετινό Φεστιβάλ της Βενετίας.

Περιπέτεια επιβίωσης στα βουνά είναι το «The Mountain between us» (6/10 στις ΗΠΑ) σε σκηνοθεσία Χάνι Αμπού Ασάντ με τον Ίντρις Έλμπα και την Κέιτ Γουίνσλετ, η οποία πρωταγωνιστεί και στο νέο φιλμ του Γούντι Άλεν «Wonder Wheel» (30/11 από την Odeon) όπου παίζει και ο Τζάστιν Τίμπερλεικ με φόντο μία παραθαλάσσια τοποθεσία της Αμερικής τη δεκαετία του ’50.

«The Greatest Showman» τιτλοφορείται η ταινία σε σκηνοθεσία Michael Gracey, μία υπερπαραγωγή με στοιχεία μιούζικαλ (έχουν γράψει τη μουσική οι δημιουργοί του «La la land») και με πρωταγωνιστές τον Χιου Τζάκμαν, την Μισέλ Ουίλιαμς και τον Ζακ Έφρον (28/12 από Odeon).

Φυσικά λίγο πριν τις γιορτές (15/12 στις ΗΠΑ) μας έρχεται το «Star Wars, The Last Jedi» σε σκηνοθεσία Rian Johnson με την Daisy Ridley, τον Mark Hamill ως Luke Skywalker και τους John Boyega, Adam Driver και την τελευταία εμφάνιση της Κάρι Φίσερ που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου. (Διανομή από την Feelgood).

TA ΠΑΙΔΙΚΑ

Έχουμε την «Ταινία Lego Ninjago» (26/10 Tanweer) σε σκηνοθεσία Charlie Beau, Paul Fischer, Bob Logan ενώ ακούγονται οι φωνές των Τζάστιν Θερού και Ντέιβ Φράνκο.

Το «Paddington 2» σε σκηνοθεσία Πολ Κινγκ με τον Μπεν Γουίσοου να δανείζει τη φωνή του στο χαριτωμένο αρκουδάκι και μαζί τους Χιου Γκραντ, Μπρένταν Γκλίζον, Χιου Μπόνεβιλ (30/11 Odeon).

Το «Ferdinand 3d – Φερδινάνδος» (21/12 Odeon) σε σκηνοθεσία Carlos Saldanha (Rio) όπου ακούγεται ο John Cena.

To “Coco” της Pixar (22/11 στις ΗΠΑ) σε σκηνοθεσία Lee Unkrich που εμπνέεται από την μεξικάνικη Dia de los muertos – μέρα των νεκρών (θα το δούμε στην Ελλάδα από την Feelgood).

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

«Το Τελευταίο Σημείωμα» σε σκηνοθεσία του Παντελή Βούλγαρη με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου και την Μέλια Κράιλινγκ (26/10 από την Tanweer) όπου το στόρι έχει να κάνει με την εκτέλεση 200 αγωνιστών την 1η Μαΐου 1944 στην Καισαριανή, από τους Γερμανούς κατακτητές, ως αντίποινα για τη δράση της ελληνικής αντίστασης.

«Ο Θησαυρός» του Στράτου Μαρκίδη (7/12, Tanweer) με τους Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Παύλο Χαικάλη, Δωροθέα Μερκούρη και Γιάννη Τσιμιτσέλη.

«Success Story» του Νίκου Pεράκη με τους Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Πάνο Μουζουράκη (2/11 από Odeon).

«Καζαντζάκης» του Γιάννη Σμαραγδή (23/11 Odeon) με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο στο ρόλο του εμβληματικού Κρητικού συγγραφέα και τον Στάθη Ψάλτη στην τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση, ως καλόγερος.

«Πολυξένη» της Δώρας Μασκλαβάνου (14/12 από την Sevn, Rosebu.21).

«Ο Θάνατος του ιερού ελαφιού – The Killing of a sacred deer» του Γιώργου Λάνθιμου με τους Κόλιν Φάρελ, Νικόλ Κίντμαν που διακρίθηκε στο Φεστιβάλ των Κανών (2/11 από Feelgood). To φιλμ που είναι αγγλόφωνο, βγαίνει στις ΗΠΑ στις 27/10.

«Τζαμάικα» του Ανδρέα Μορφονιού (21/12 από την Feelgood) με τους Σπύρο Παπαδόπουλο, Φάνη Μουρατίδη και Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

*Τέλος ξεχωρίζουν το «Thank you for your service» με τον Μάιλς Τέελρ (16/11 Odeon), η περιπέτεια «Geostorm» με τον Τζέραλντ Μπάτλερ (19/10 από Tanweer), το “Darkest Hour” με τον Γκάρι Όλντμαν ως Ουίνστον Τσώρτσιλ (22/11 στις ΗΠΑ), το «Stronger» του David Gordon Green με τον Τζέικ Γκίλενχαλ στο ρόλο του Jeff Bauman που έχασε και τα δύο του πόδια στην βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 2013 (ξεκίνησε να παίζεται από 22/9 στις ΗΠΑ), το «Breathe» που 4 Οκτωβρίου ανοίγει το BFI Φεστιβάλ του Λονδίνου με τον Άντριου Γκάρφιλντ στο ρόλο ενός υπαρκτού προσώπου, του Robin Cavendish που χτυπήθηκε από πολυομελίτιδα, το «The Shape of water» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (8/12 στις ΗΠΑ) με την Σάλι Χόκινς (το φιλμ τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας) και φόντο την περίοδο του Ψυχρού πολέμου και τέλος το χωρίς ακόμα τίτλο νέο φιλμ του Πολ Τόμας Άντερσον με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις (25/12 στις ΗΠΑ).

Επιμέλεια κειμένου - ρεπορτάζ: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ