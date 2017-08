Πρεμιέρα για το θρίλερ «Annabelle: Creation» στις ΗΠΑ - Σ' ένα μήνα θα έρθει στην Ελλάδα -ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Πρεμιέρα κάνει αυτό το σαββατοκύριακο 12 και 13/8 στις ΗΠΑ η ταινία τρόμου «Annabelle: Creation».

O σκηνοθέτης του επιτυχημένου «Μη Σβήσεις το Φως - Lights Out» Ντέιβιντ Φ. Σάντμπεργκ συνεργάζεται με το δίδυμο των ταινιών «Το Κάλεσμα - The Conjuring» Τζέιμς Γουάν και Πίτερ Σάφραν στο sequel της ταινίας «Annabelle», μιας από τις πιο επιτυχημένες ταινίες horror των τελευταίων ετών. Η 1η «Annabelle» είχε ξεκινήσει την πορεία της στο Αμερικάνικο box office με 37 εκατομμύρια δολάρια και εκτιμάται ότι η συνέχεια της θα έχει ανάλογη επιτυχία και το opening της θα κυμανθεί στα 30 εκατομμύρια δολάρια και θα την φέρει στην 1η θέση.

Ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φ. Σάντμπεργκ επαναφέρει λοιπόν την θανάσιμη κούκλα «Annabelle» στη μεγάλη οθόνη, τρία χρόνια μετά το επιτυχημένο ντεμπούτο της που συγκέντρωσε 257 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις σε όλο τον κόσμο. Η νέα ταινία είναι και πάλι μια παραγωγή των Πίτερ Σάφραν και Τζέιμς Γουάν, το επιτυχημένο δίδυμο των ταινιών «To Κάλεσμα» και «Το Κάλεσμα 2».

Στην ταινία «Annabelle: Creation» αρκετά χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο της μικρής τους κόρης, ένας κουκλοποιός και η σύζυγος του καλωσορίζουν στο σπίτι τους, μια καλόγρια και μια ομάδα κοριτσιών από ένα κατεστραμμένο ορφανοτροφείο της περιοχής. Σύντομα θα γίνουν ο στόχος της δαιμονισμένης δημιουργίας του κουκλοποιού, της Άναμπελ.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Στέφανι Σίγκμαν («Spectre»), η Τάλιθα Μπέιτμαν («The 5th Wave»), η Λούλου Γουίλσον («Ouija 2», «Deliver Us from Evil»), η Φιλίπα Αν Κούλτχαρντ («After the Dark»), η Γκρέις Φούλτον («Badland»), η Λου Λου Σάφραν («The Choice»), η Σαμάρα Λι («Foxcatcher», «The Last Witch Hunter»), η Ταϊλερ Μπακ στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο και οι Άντονι ΛαΠάλια («Without a Trace») και Μιράντα Ότο («Homeland», τριλογία «The Lord of the Rings»).

Το σενάριο είναι του Γκάρι Ντόμπερμαν που υπέγραψε το σενάριο και της πρώτης ταινίας.

*Η ταινία «Annabelle: Creation» προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 σε διανομή από την Tanweer και αναμένεται να την δούμε και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ