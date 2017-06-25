Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 25 Ιουνίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 25 Ιουνίου
 

ΠΑΤΡΑ
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 73 & ΚΙΛΚΙΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 83 – ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΟΡΦΑΝΟΥ-ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
12ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 94 ΣΥΝΟΡΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 52 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΚΡΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 10
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΚΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 89
ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 172 ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ
02:00 πμ – πρωί
ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 172 ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ

ΔΥΜΗ
8:00-21:00
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23983
21:00-πρωί
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΙΣΣΟΣΤΗΛ.: 26930 71977

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 195 ΟΒΡΥΑΤΗΛ.: 2610-524.600

ΠΑΡΑΛΙΑ
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-523.703

ΡΙΟ
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΤΣΟΥΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΚΑΤΩΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥΤΗΛ.: 2610-911.449

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5ΤΗΛ.: 26920-22.506

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 25/06/2017 09:44

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/446854

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