Ντοκιμαντέρ για την πολυκύμαντη ζωή της ποπ σταρ Γουίτνι Χιούστον, ξεκίνησε να προβάλλεται στην Αγγλία

Έχει ερμηνεύσει μοναδικά κομμάτια όπως το «I will always love you» και πραγματικά η απώλεια της, μόλις στα 48 της χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2012 είναι και παραμένει τεράστια. Ο λόγος για την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Whitney Houston που άφησε τη σφραγίδα της τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, με τίτλο «Whitney: Can I Be Me» αναμένεται να συγκινήσει ιδιαίτερα το κοινό.

Όπως έγραψε το σάιτ flix.gr, το ντοκιμαντέρ του Νικ Μπρούμφιλντ για τη Γουίτνι Χιούστον ετοιμάζεται να ταξιδέψει στον κόσμο και τίποτα δεν μάς γλιτώνει από τόνους συγκίνησης.

Λίγα χρόνια μετά το «Amy» του Ασίφ Καπάντια για την αδικοχαμένη Εγγλέζα τραγουδίστρια Έιμι Γουάινχαουζ, μια άλλη μεγάλη ντίβα της μουσικής, ετοιμάζεται να ξαναπεράσει στο προσκήνιο μετά θάνατον αυτή τη φορά, μ' ένα ντοκιμαντέρ γεμάτο home movies και ανέκδοτο υλικό, όπως γράφει το flix.gr.

Ο Νικ Μπρούμφιλντ (διάσημος ντοκιμαντερίστας και δημιουργός του «Kurt & Courtney») και ο Ρούντι Ντολεζάλ (του «Freddie Mercury: The Untold Story»), παρουσίασαν το «Whitney: Can I Be Me» στο Φεστιβάλ της Τραϊμπέκα – Tribeca στις ΗΠΑ και τώρα η ταινία αρχίζει το ταξίδι της στις κινηματογραφικές αίθουσες (από τις 16 Ιουνίου 2017 στη Μεγάλη Βρετανία), ενώ είναι πιθανό να τη δούμε αργότερα και στην Ελλάδα.

Αρχειακό υλικό, συνεντεύξεις με τους πραγματικά κοντινούς της ανθρώπους και άφθονη μουσική χτίζουν το κινηματογραφικό πορτρέτο της Γουίτνι που αγάπησε και λάτρεψε ο κόσμος ενώ ρίχνουν και σημαντικό φως στη σκοτεινή πλευρά της ζωής της, τα ναρκωτικά, τα μυστικά, τον Μπόμπι Μπράουν.

Η Χιούστον είχε προσπαθήσει να κάνει καριέρα και στο σινεμά με όχι ιδιαίτερη επιτυχία, με εμπορική (και μόνο) εξαίρεση τον πολυσυζητημένο "Σωματοφύλακα" το 1992 όπου έπαιξε μαζί με τον Κέβιν Κόσντερ.