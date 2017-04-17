Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 18 Απριλίου

Κηδείες-Μνημόσυνα

Κηδείες – Πένθη


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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 18 Απριλίου Κηδείες – Πένθη
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΦΩΤ. ΚΑΠΟΤΑ

ΕΤΩΝ 82

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΩΡΑ 3 ΜΜ

ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΛΕΞ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ 62

ΤΡΙΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΩΡΑ 12 Μ

ΑΠΟ ΙΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΟΛΓΑ ΚΥΖΙΔΟΥ

Ο ΥΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΥΖΙΛΟΥ)

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΡΑΣ

ΘΕΛΜΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΑΡΙΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΜΠΗΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΜΑΙΡΗ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΕΡΒΑ

ΕΤΩΝ 80

ΤΡΙΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΩΡΑ 5 ΜΜ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΖΕΡΒΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΑ

ΦΑΝΗ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΝΑΤΑΛΙΑ

 

Γραφείο Τελετών και μνημόσυνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι- Τηλ. 2610 454184 Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 17/04/2017 10:45

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/438338?skip_cache=yes

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