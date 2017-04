Εβδομάδα Ισραηλινού Κινηματογράφου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Με ντοκιμαντέρ από σπάνια συνέντευξη του Μπεν Γκουριόν ξεκινά η Εβδομάδα Ισραηλινού Κινηματογράφου, που θα διεξαχθεί για πέμπτη φορά στην Αθήνα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (3-7/5/2017) και για 1η φορά στη Θεσσαλονίκη (20- 26/4), σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα Κασσαβέτης στο λιμάνι.

Στόχος των διοργανωτών είναι το αφιέρωμα, με επιλογή ταινιών των τελευταίων έξι χρόνων, «να παρουσιάσει την ποικιλομορφία του σύγχρονου ισραηλινού κινηματογράφου, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και μια νέα γενιά αραβόφωνων κινηματογραφιστών που τα τελευταία χρόνια έρχεται δυναμικά στο προσκήνιο». Κι επίσης «ο θεατής να γνωρίσει το Ισραήλ πέρα από στερεότυπα και προκαταλήψεις, μέσα από ταινίες που καλύπτουν μια ευρεία θεματική γκάμα: από τη συνύπαρξη Εβραίων και Αράβων, μέχρι τις επιπτώσεις του Ολοκαυτώματος και διαχρονικά πανανθρώπινα ζητήματα, όπως η απώλεια και ο έρωτας».

Η εναρκτήρια ταινία «Μπεν Γκουριόν, επίλογος» (Ben Gurion, Epilogue), παραγωγής 2016, Ισραήλ και Γαλλίας, σε σκηνοθεσία Γιαρίβ Μόζερ, βασίζεται σε μια εξάωρη κινηματογραφημένη συνέντευξη που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί τον Νταβίντ Μπεν Γκουριόν, ιδρυτή του κράτους του Ισραήλ και επί 14 χρόνια πρωθυπουργό. Βλέπουμε τον Μπεν Γκουριόν σε ηλικία 82 ετών, το 1968, απομονωμένο στην έρημο, έχοντας αποσυρθεί από την πολιτική. Με εντυπωσιακή πνευματική διαύγεια αποτιμά το παρελθόν και θέτει τα προβλήματα του μέλλοντος.

Ακολουθεί η «Μία ημέρα και μία εβδομάδα» (One Week and A Day, παραγωγή 2016) του Ασάφ Πολόνσκι, όπου ένας πατέρας ανακαλύπτει τις ευεργετικές ιδιότητες της... μαριχουάνας και την ξέφρενη παρέα ενός νεαρού γείτονα, στην προσπάθειά του να ξεπεράσει τον χαμό του γιου του. «Ταινία αντίδοτο στη μελαγχολία, το πολλά υποσχόμενο αυτό ντεμπούτο εφευρίσκει έναν ανακουφιστικό και βαθιά ανθρώπινο τρόπο προκειμένου να μιλήσει για τη ζωή, το θάνατο και την ανάγκη τού να συμφιλιώνεσαι ακόμη και με εκείνα τα πράγματα που σε τρομάζουν περισσότερο» αναφέρει η σύνοψη της ταινίας.

Η υπόθεση της ταινίας του Εράν Κολίριν «Πέρα από τα βουνά και τους λόφους» (Beyond the Mountains and Hills, 2016) αναφέρεται στην επιστροφή ενός στρατιώτη στη ζωή του πολίτη ύστερα από μια καριέρα 27 ετών στον στρατό. Με την ελπίδα ότι θα του ανοίξουν οι πόρτες του επιχειρηματικού κόσμου και θα πετύχει, προσλαμβάνεται σε μια εταιρεία που πωλεί συμπληρώματα διατροφής. Σταδιακά όμως συνειδητοποιεί ότι ο ίδιος και η οικογένειά του είναι παγιδευμένοι σε αόρατους κοινωνικούς μηχανισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ

