Πλησιάζει η πρεμιέρα του φιλμ της Ντίσνει "Η Πεντάμορφη και το Τέρας" με την Έμμα Γουότσον -ΔΕΙΤΕ ΤΡΕΙΛΕΡ

Πλησιάζει η πρεμιέρα της φαντασμαγορικής ταινίας της Ντίσνει «Η Πεντάμορφη και το Τέρας - Beauty and the Beast», του αγαπημένου καρτούν φιλμ που γυρίστηκε εκ νέου με αληθινούς ηθοποιούς και αναμένεται να γοητεύσει μικρούς και μεγάλους.

Μία από τις πιο γνωστές και συμβολικές ιστορίες αγάπης και ένα από τα κλασικά παραμύθια που έχουν αγγίξει τις καρδιές όλων, επιστρέφει λοιπόν με μια εκθαμβωτική live-action υπερπαραγωγή από την Disney, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής Feelgood.

«Η Πεντάμορφη και το Τέρας» φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του πολυσχιδή Bill Condon (Όσκαρ Σεναρίου για το Gods and Monsters), που χορογραφεί ένα εντυπωσιακό θέαμα με την αίγλη της κορυφαίας ταινίας κινουμένων σχεδίων του 1992 που είχε τότε προταθεί για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, λαμπερούς πρωταγωνιστές και μαγική ατμόσφαιρα.

Η Πεντάμορφη βρίσκει την τέλεια ενσάρκωση στην Emma Watson (Harry Potter), με ιδανικό ταίρι το Τέρας με την καρδιά ενός Πρίγκιπα, Dan Stevens (Downton Abbey) ενώ οι υπόλοιποι ρόλοι μοιράζονται στους κορυφαίους Kevin Kline, Ewan McGregor, Ian McKellen, Λουκ Έβανς, τον οποίο είδαμε πριν λίγους μήνες στο «Κορίτσι του τρένου» και Emma Thompson. Η σκηνογραφία και τα κοστούμια ζωντανεύουν επάξια τον θρυλικό κόσμο της πρώτης ταινίας ενώ η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας απογειώνει την εικόνα, κατατάσσοντας την ταινία στα κλασικά αριστουργήματα του ονειρικού κόσμου της Disney.

Στο φιλμ με φημολογούμενο κόστος κοντά στα 150 εκατομμύρια δολάρια παίζει και ο Josh Gad ερμηνεύοντας τον Lefou, έναν χαριτωμένο, γκέι χαρακτήρα όπως γράφτηκε.

Η ταινία θα βγει στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Μαρτίου και σε 3D, και θα προβληθεί μεταγλωττισμένη αλλά και με υπότιτλους.

Το τρέιλερ ήδη προβάλλεται στα Στερ/Odeon στη Βέσο Μάρε ενώ η ταινία πιθανόν να προβληθεί και στην 2η αίθουσα του Πάνθεον στην Πάτρα.

*Να προσθέσουμε ότι σε πρόσφατο άρθρο του Αμερικανικού περιοδικού Entertainment Weekly με εξώφυλλο την Έμμα Γουότσον του Beauty and the Beast, γράφτηκε ότι ανάμεσα στα καλύτερα τραγούδια από παιδικές ταινίες της Disney, στην 4η θέση φιγουράρει η ρομαντική μπαλάντα από την ταινία κινουμένων σχεδίων του 1992 "Beauty and the Beast" που είχε πάρει και το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού τότε.

Όσο για το ωραιότερο Disney song, σύμφωνα με το περιοδικό Entertainment Weekly θεωρείται το "When I wish upon a star" από το φιλμ "Πινόκιο" του μακρινού 1940.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ