Προβάλλεται από την Πέμπτη 2/2 και στην Πάτρα η περιπέτεια "Gold" με τον Μάθιου Μακόναχι

Μία από τις νέες ταινίες που προβάλλεται από την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 στις ελληνικές αίθουσες, και στην Πάτρα, στα Στερ/Odeon, είναι η Αμερικάνικη περιπέτεια «Gold» με πρωταγωνιστές τον 47χρονο τιμημένο με Όσκαρ για το «Dallas Buyers Club» Μάθιου Μακόναχι και τον Έντγκαρ Ραμίρεζ.

Την ταινία διανέμει η εταιρεία Feelgood στις 2 Φεβρουαρίου 2017. Στις ΗΠΑ το φιλμ βγήκε την προπαραμονή της Πρωτοχρονιάς σε ελάχιστες αίθουσες και από τις 27 Ιανουαρίου 2017 ξεκίνησε να προβάλλεται σε ευρύ κύκλωμα αιθουσών με τις έως τώρα εισπράξεις να πλησιάζουν τα σχεδόν 5 εκατομμύρια δολάρια.

Το ενδιαφέρον φιλμ του Steven Gaghan όπως έγραψε στην κριτική του το Entertainment Weekly, θέλει να είναι ένα νέο Good Fellas ή ένα αντίστοιχο του Λύκου της Wall Street αλλά περισσότερο μοιάζει στο War Dogs – Σκυλιά του πολέμου.

Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, το «Gold» είναι μια συναρπαστική περιπέτεια από τον ταλαντούχο σκηνοθέτη και σεναριογράφο, τον 51χρονο Stephen Gaghan (Syriana, Traffic). Ο Μακόναχι που μετά το Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου προ τριετίας συνέχισε με όχι και τόσο επιτυχημένες ταινίες όπως τον «Επαναστάτη – Free state of Jones» το περασμένο καλοκαίρι, στο «Gold» είναι και πάλι μεταμορφωμένος και αγνώριστος, έχοντας πάρει κάποια παραπανίσια κιλά για να φτιάξει κοιλίτσα αλλά και ξυρίζοντας μέρος των μαλλιών του. Στο πλάι του εμφανίζεται η 35χρονη Bryce Dallas Howard (Jurassic World, The Help, Ο Πιτ και ο Δράκος του, Σκοτεινό Χωριό) και ο Édgar Ramírez (της σειράς Carlos και της ταινίας «Hands of stone»).

Εκτός από τις εξαιρετικές της ερμηνείες και τις αναπάντεχες ανατροπές της, η ταινία ξεχωρίζει για την ανθρώπινη ιστορία της που πραγματεύεται τη φιλοδοξία, την εμπιστοσύνη, τη μέθη της επιτυχίας, την αλλοτρίωση από τον πλούτο, αλλά και την αγάπη, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της Feelgood.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ταινία ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το «Gold» (Iggy Pop, Danger Mouse, Stephen Gaghan και Daniel Pemberton).

Παίζουν επίσης οι Corey Stoll, Toby Kebbell στο ρόλο του επικεφαλής του FBI, Craig T. Nelson, Stacy Keach και ο Bruce Greenwood.

Βασίζεται σε μία ιστορία του 1993 που εξελίχθηκε σε μίνι σκάνδαλο και αφορούσε σε μαζική εξόρυξη χρυσού στη ζούγκλα της Ινδονησίας.

Τα γυρίσματα έγιναν σε Νέα Υόρκη, New Mexico και Ταιλάνδη.

To Variety χαρακτήρισε το φιλμ ξέφρενα διασκεδαστικό, ενώ για μία απολαυστική ιστορία, μίλησε το The Screen Internationalν και για κορυφαία πρωταγωνιστική ερμηνεία του Μακόναχι το The Hollywood Reporter.

Σύνοψη:

Εμπνευσμένο από το σκάνδαλο της Bre-X Minerals Corporation που ξέσπασε το 1993, όταν η εταιρία δήλωσε πως έχει ανακαλύψει ένα τεράστιο κοίτασμα χρυσού στην Ινδονησία, το Gold παρακολουθεί την περιπέτεια του χρυσοθήρα David Walsh (Mathew McConaughey) και του γεωλόγου Michael Acosta (Édgar Ramírez) στην ινδονησιακή ζούγκλα καθώς αναζητούν τον θησαυρό που θα αλλάξει τη ζωή τους για πάντα.

Διάρκεια: 121 λεπτά.

Να προσθέσουμε πως ο ρόλος φάνηκε οικείος στον Μακόναχι μιας και πιτσιρικάς θυμάται ιστορίες από τον πατέρα του αντιπρόσωπο πετρελαίου στο ανατολικό Τέξας, για πολίτες που κατέφθαναν στην περιοχή για να βρουν πετρέλαιο και να πιάσουν την καλή.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

Διαβάστε ακόμα:

Έρχεται 2 Φεβρουαρίου το "Gold" με τον Μάθιου Μακόναχι... "αγνώριστο" χρυσοθήρα στην Ινδονησία