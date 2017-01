ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΣΚΑΡ: ΡΕΚΟΡ ΓΙΑ "LA LA LAND" ME 14 YΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΩΝ

Η αγωνία για το ποιοι θα είναι υποψήφιοι φέτος στα Όσκαρ έλαβε τέλος μετά τις 3 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος) σήμερα Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 με την ανακοίνωση των nominations – υποψηφιοτήτων για την 89η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, η οποία θα λάβει χώρα στις 26 Φεβρουαρίου 2017. Τα καλά νέα για την Ελλάδα είναι ότι ο «Αστακός» του Γιώργου Λάνθιμου κέρδισε υποψηφιότητα για το βραβείο του καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου (ο ίδιος μαζί με τον σταθερό συνεργάτη του, Ευθύμη Φιλίππου).

Έτσι ο Λάνθιμος σχεδόν 6 χρόνια μετά την υποψηφιότητα για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας που είχε κερδίσει στην 83η απονομή των Όσκαρ το 2011, θα είναι και πάλι παρών στην μεγαλύτερη γιορτή του κινηματογράφου με την τεράστια διεθνή απήχηση. Επίσης ευχάριστα τα νέα και για την ταινία «4,1 Miles» της Δάφνης Ματζιαράκη, που έχει καταγράψει συγκλονιστικά το δράμα των προσφύγων που έφταναν ταλαιπωρημένοι και σχεδόν «θαλασσοπνιγμένοι» στη Λέσβο, που διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.

Το περίφημο «La La Land» του Ντέμιεν Σαζέλ που ήδη στα ελληνικά ταμεία έχει φτάσει τα 115.000 εισιτήρια (στα Στερ/Odeon στην Πάτρα στη μία και μοναδική προβολή καθημερινά που υπάρχει, τα εισιτήρια γίνονται ανάρπαστα ενώ και το cd του σάουντρακ «πουλάει» όπως μας είπαν από το Public της Πάτρας σαν «ζεστό ψωμί») έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά 14, ισοφαρίζοντας το νούμερο του «Τιτανικού» του Τζέιμς Κάμερον του 1998.

Σε υποψηφιότητες ακολουθούν το «Moonlight» του Μπάρι Τζένκινς (από τις 26 Ιανουαρίου 2017 στις ελληνικές αίθουσες) και το «Arrival» του Καναδού Ντενίς Βιλνέβ με 8 (κρίμα που η Έιμι Άνταμς δεν προτάθηκε τελικά στον α’ γυναικείο ρόλο), και τα «Hacksaw Ridge – Αντιρρησίας Συνείδησης» του Μελ Γκίμσπον, ο οποίος προτάθηκε και για το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας ενώ ο Βρετανός πρωταγωνιστής Άντριου Γκάρφιλντ στον α’ ανδρικό ρόλο, και «Manchester by the Sea» και «Lion» με 6 υποψηφιότητες.

Η πάντα σπουδαία Μέριλ Στριπ αν και κατηγορήθηκε ως «υπερεκτιμημένη» από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πέτυχε κάτι μοναδικό, να λάβει την 20η υποψηφιότητα της μεγάλης σχεδόν 40χρονης καριέρας της, φέτος για το φιλμ «Florence Foster Jenkins – Φάλτσο Σοπράνο» που οι Πατρινοί είδαν το περασμένο καλοκαίρι στο σινέ Κάστρο στο Ρίο.

Το «20th Century Women» του Μάικ Μιλς και η πρωταγωνίστρια της ταινίας Ανέτ Μπένινγκ αν και θεωρούνταν ότι είχαν σοβαρές πιθανότητες να προταθούν, δεν τα κατάφεραν.

Συνολικά 9 ταινίες είναι υποψήφιες στην μεγάλη κατηγορία του βραβείου Όσκαρ καλύτερης ταινίας (το La la land είναι το απόλυτο φαβορί), ενώ το «Silence - Σιωπή» του Μάρτιν Σκορσέζε έμεινε επίσης εκτός νυμφώνος.

Στην κατηγορία του Α’ γυναικείου ρόλου, ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η υποψηφιότητα της σπουδαίας Γαλλίδας ηθοποιού Ιζαμπέλ Ιπέρ για το «Elle» του Πολ Βερχόφεν, η οποία ήδη έχει τιμηθεί με την Χρυσή Σφαίρα.

Το «Nocturnal Animals – Νυκτόβια πλάσματα» του Τομ Φορντ και το «Loving» του Τζεφ Νίκολς ξεχώρισαν και κέρδισαν υποψηφιότητες τελικά μόνο σε κατηγορίες των ερμηνειών (στον β’ ανδρικό ο Μάικλ Σάνον και στον α’ γυναικείο η Ρουθ Νέγκα αντίστοιχα).

Ακόμα ευχάριστη έκπληξη η υποψηφιότητα της Γαλλοιαπωνικής συμπαραγωγής «Κόκκινη Χελώνα» (το Studio Ghibli του θρυλικού Χαγιάο Μιγιαζάκι).

Στην κατηγορία ντοκιμαντέρ, το «Φωτιά στη Θάλασσα» του Τζιανφράνκο Ρόσι εκπροσωπεί την ευρωπαϊκή παραγωγή ενώ θίγει το τεράστιο θέμα του προσφυγικού (την ταινία πρόβαλλε στην Πάτρα πριν λίγο καιρό η Κινηματογραφική Λέσχη).

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες έχουν ως εξής:

Καλύτερη Ταινία

«Arrival»

«Fences»

«Hacksaw Ridge»

«Hell or High Water»

«Hidden Figures»

«La La Land» του Ντάμιεν Σαζέλ

«Manchester by the Sea» του Κένεθ Λόνεργκαν

«Lion»

«Moonlight» του Μπάρι Τζένκινς

Σκηνοθεσία

Ντενί Βιλνέβ για το «Arrival»«Arrival»

Μελ Γκίμπσον για το «Hacksaw Ridge»

Ντέμιεν Σαζέλ για το «La La Land»

Κένεθ Λόνεργκαν για το «Manchester by the Sea»

Μπάρι Τζένκινς για το «Moonlight»

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Κέισι Αφλεκ για το «Manchester by the Sea»

Αντριου Γκάρφιλντ για το «Hacksaw Ridge»

Ράιαν Γκόσλινγκ για το «La La Land»

Βίγκο Μόρτενσεν για το «Captain Fantastic»

Ντένζελ Γουάσινγκτον για το «Fences»

Α’ Γυναικείος

Ιζαμπέλ Ιπέρ για το «Elle»

Ρουθ Νέγκα για το «Loving»

Νάταλι Πόρτμαν για το «Jackie»

Εμα Στόουν για το «La La Land»

Μέριλ Στριπ για το «Florence Foster Jenkins»

Β’ Ανδρικός

Μαχέρσαλα Αλι για το «Moonlight»

Τζεφ Μπρίτζες για το «Hell or High Water»

Λούκας Χέτζις για το «Manchester by the Sea»

Ντεβ Πατέλ για το «Lion»

Μάικλ Σάνον για το «Nocturnal Animals»

Β’ Γυναικείος

Βαιόλα Ντέιβις για το «Fences»

Ναόμι Χάρις για το «Moonlight»

Νικόλ Κίντμαν για το «Lion»

Οκτάβια Σπένσερ για το «Hidden Figures»

Μισέλ Γουίλιαμς για το «Manchester by the Sea»

Καλύτερη ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Kubo and the Two Strings»

«Moana»

«My life as A Zucchini»

«Η Κόκκινη Χελώνα»

«Zootopia»

Μικρού μήκους ταινία Κινουμένων σχεδίων

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

Διασκευασμένο Σενάριο

Ερικ Χέισερε για το «Arrival»

Όγκουστ Γουίλσον για το «Fences»

Θίοντορ Μέλφι και Αλισον Σρέντερ για το «Ηidden Figures»

Λουκ Ντέιβις για το «Lion»

Μπάρι Τζένκινς και Τάρελ Αλβιν ΜακΚάρνεϊ για το «Moonlight»

Πρωτότυπο Σενάριο

Τέιλορ Σέρινταν για το «Hell or High Water»

Ντέμιεν Σαζέλ για το «La La Land»

Ευθύμης Φιλίππου και Γιώργος Λάνθιμος για το «The Lobster»

Κένεθ Λόνεργκαν για το «Manchester by the Sea»

Μάικ Μιλς για το «20th Century Women»

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Μπράντφορντ Γιανγκ «Arrival»

Λάινους Σάντγκρεν «La La Land»

Γκρέικ Φρέιζερ «Lion»

Τζέιμς Λάξτον «Moonlight»

Ροντρίγκο Πριέτο «Silence»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

«Φωτιά στη Θάλασσα» (Τζιανφράνκο Ρόσι)

«I Am Not Your Negro» (Ραούλ Πεκ)

«Life, Animated» (Ρότζερ Ρόουζ Γουίλαμς)

«OJ: Made in America» (Εζρα Εντελμαν)

«13th»

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

«Extremist”

«4.1 Miles»

«Joe’s Violin»

«Watani My Homeland»

«The White Helmets»

Καλύτερης Μικρού μήκους ταινίας

«Ennemis Interieurs»

«La Femme et le TGV»

«Silent Nights»

«Sing»

«Timecode»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

«A Man Called Ove» (Σουηδία)

«Land of Mine» (Δανία)

«Tanna» (Αυστραλία)

«Ο Εμποράκος» (Ιράν)

«Toni Erdmann» (Γερμανία) – Το φιλμ παίχθηκε στην Πάτρα στο Πάνθεον

Μοντάζ

Τζο Γουόκερ «Arrival»

Τζον Γκίλμπερτ, «Hacksaw Ridge»

Τζέικ Ρόμπερτς «Hell or High Water»

Τομ Κρος, «La La Land»

Τζόι ΜακΜίλον, Νατ Σάντερς, «Moonlight»

Ηχητικό Μοντάζ

«Arrival»

«Deep Water Horizon»

«Hacksaw Ridge»

«La La Land»

«Sully»

Μίξη Ηχου

«Arrival»

«Hacksaw Ridge»

«La La Land»

«Rogue One»

«13 Hours»

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

«Arrival»

«Fantastic Beasts and Where to Find Them»

«Hail Caesar!»

«La La Land»

«Passengers»

Μουσική

Νίκολας Μπριτέλ, «Moonlight»

Τζον Ντέμπι, «The Jungle Book»

Τζάστιν Χούρβιτς, «La La Land»

Ντάστιν Ο’Χάλοραν και Hauschka Dustin «Lion»

Μίκα Λέβι, «Jackie»

Τραγούδι

«Audition» από το «La La Land»

«Can’t Stop the Feeling!» από το «Trolls»

«City of Stars» από το «La La Land»

«How Far I’ll Go» από το «Moana»

«Runnin» από το «Hidden Figures»

Μακιγιάζ και κομμώσεις

«A Man Called Ove»

«Star Trek Beyond»

«Suicide Squad»

Κοστούμια

Τζονάνα Τζόνστον, «Allied»

Κολίν Άτγουντ, «Fantastic Beasts and Where to Find Them»

Κονσολάτα Μπόιλ, «Florence Foster Jenkins»

Μαντλίν Φοντέιν, «Jackie»

ΜέριΖόφρις «La La Land».

Οπτικά Εφέ

«Deepwater Horizon»

«Doctor Strange»

«Jungle Book»

«Kubo & the two strings»

«Rogue One, A Star Wars story».

*Παρουσιαστής της τελετής (ξημερώματα Καθαρής Δευτέρας 27/2/2017, ώρα Ελλάδας) θα είναι ο Τζίμι Κίμελ.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ