Από αυτή την Πέμπτη η « Άρνηση» στις ελληνικές αίθουσες - Βασίζεται σε αληθινή ιστορία για το Ολοκαύτωμα

Έχοντας λάβει γενικά καλές κριτικές, το φιλμ «Denial – Άρνηση» σε σκηνοθεσία του 73χρονου Βρετανού δημιουργού Μικ Τζάκσον, βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες σε διανομή της εταιρείας Odeon, από αυτή την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 ενώ μία εβδομάδα αργότερα στις 27/1 κάνει πρεμιέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Ρέιτσελ Βάις για τον «Επίμονο κηπουρό» που πέρυσι την είδαμε και στον «Αστακό» του Γιώργου Λάνθιμου, ο Τίμοθι Σπολ και ο Τομ Ουίλκινσον, πρωταγωνιστούν στην αξιόλογη αυτή δραματική και ιστορικού περιεχομένου ταινία που βασίζεται στην πραγματική ιστορία μιας γυναίκας που καλείται να αποδείξει πως το Ολοκαύτωμα στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου συνέβη.

Βασισμένη στο βιβλίο «Άρνηση: Η Ιστορία του Ολοκαυτώματος δικάζεται», η ταινία «Άρνηση» αφηγείται τη δικαστική μάχη που έδωσε η Ντέμπορα Λίπσταντ (στο ρόλο η 47χρονη Ρέιτσελ Βάις) προκειμένου να αποδοθεί η ιστορική αλήθεια εναντίον του Ντέιβιντ Ίρβινγκ (στο ρόλο ο υποψήφιος για Βραβείο BAFTA, Τίμοθι Σπολ), ο οποίος την κατηγόρησε για συκοφαντική δυσφήμιση, όταν εκείνη τον ανακήρυξε Αρνητή του Ολοκαυτώματος.

Στο βρετανικό νομικό σύστημα, στις περιπτώσεις δυσφήμισης, το βάρος της απόδειξης εναπόκειται στον κατηγορούμενο, οπότε εξαρτιόταν από την Λίπσταντ και τη νομική της ομάδα, με επικεφαλής τον Ρίτσαρντ Ράμπτον (στο ρόλο ο βραβευμένος με Όσκαρ, Τομ Ουίλκινσον) να αποδείξει την αυταπόδεικτη αλήθεια: ότι το Ολοκαύτωμα έγινε.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Μία Αμερικανίδα καθηγήτρια βρίσκεται στη θέση της κατηγορούμενης σε μια διάσημη βρετανική υπόθεση δυσφήμισης, η οποία θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ιστορία του Ολοκαυτώματος. Η «Άρνηση» είναι ένα δικαστικό δράμα, βασισμένο σε μία από τις σπουδαιότερες διεθνείς νομικές υποθέσεις της σύγχρονης ιστορίας.

Όταν η ιστορικός Ντέμπορα Λίπσταντ εκδίδει το βιβλίο της «Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory» στη Μεγάλη Βρετανία, μαθαίνει σοκαρισμένη ότι ο Βρετανός συγγραφέας Ντέιβιντ Ίρβινγκ, ο οποίος έχει καταπιαστεί στα βιβλία του με θέματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, την μηνύει για δυσφήμιση.

Αυτό που είναι πιο αξιοπερίεργο για τη διακεκριμένη ακαδημαϊκό είναι ότι, σύμφωνα με το βρετανικό δίκαιο, θεωρείται ένοχη μέχρι να αποδείξει ότι είναι αθώα. Εκτός, λοιπόν, από το να υπερασπιστεί τον εαυτό της, η Λίπσταντ θα προσπαθήσει να αποδείξει και το αυταπόδεικτο: ότι το Ολοκαύτωμα συνέβη.

Παθιασμένη και ανεξάρτητη, η Λίπσταντ αρνείται να συμβιβαστεί και διεκδικεί τη μέρα της στο δικαστήριο. Η νομική ομάδα της, όμως, της προτείνει ένα περίεργο σχέδιο: να μην παρουσιαστούν στο εδώλιο ούτε η ίδια, ούτε κάποιος επιζώντας του Ολοκαυτώματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για αληθινή ιστορία, μιας γυναίκας που προσπάθησε ασταμάτητα να αποδοθεί δικαιοσύνη και να υπενθυμίσει στον κόσμο για την τραγωδία και την απίστευτη απανθρωπιά του Ολοκαυτώματος ενώ παράλληλα βρέθηκε κατηγορούμενη στα Αγγλικά δικαστήρια όπου χρειάστηκε να αποδείξει κάτι αυτονόητο ιστορικά, που όλη η ανθρωπότητα καταδίκασε.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ, Βρετανός σεναριογράφος, ο 70χρονος Ντέιβιντ Χέιρ –David Hare («Σφραγισμένα Χείλη», «Οι Ώρες») και ο σκηνοθέτης Μικ Τζάκσον («Ο Σωματοφύλακας» με τους Γουίτνει Χιούστον και Κέβιν Κόστνερ το 1992 και «Temple Grandin»), υπογράφουν μία από τις πιο συγκλονιστικές ταινίες για το 2017, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της Odeon.

Ο βετεράνος σκηνοθέτης, Μικ Τζάκσον, δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ευκολία με την οποία η Ρέιτσελ Βάις αντιλήφθηκε και μετέφερε στη μεγάλη οθόνη την ουσία της προσπάθειας της Λίπσταντ. «Είναι μία συγκλονιστική ηθοποιός. Της αρέσει να εστιάζει στο τώρα. Είναι πνευματώδης σα τη Ντέμπορα, ενώ παράλληλα έχει έντονη και την ενσυναίσθηση. Στη Ρέιτσελ αρέσει να χάνεται μέσα σε μια σκηνή, χωρίς να γνωρίζει πολλά πράγματα από πριν, έτσι ώστε να έχει μια φρέσκια οπτική», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Τζάκσον.

Στο φιλμ παίζουν ακόμα οι: Άντριου Σκοτ, Τζακ Λόουντεν, Κάρεν Πιστόριους, Άλεξ Τζένινγκς, Χάριετ Γουόλτερ, Μαρκ Γκάτις, Τζον Σέσιονς, Νίκι Αμούκα- Μπερντ και Πιπ Κάρτερ.

Η διεύθυνση φωτογραφίας είναι του ελληνικής καταγωγής Χάρη Ζαμπαρλούκου.

Διάρκεια: 110 λεπτά.

Το φιλμ θα το δούμε και στην Πάτρα στα Στερ/Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε.

Οι έως τώρα εισπράξεις της ταινίας στις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο φτάνουν τα σχεδόν 5 εκατομμύρια δολάρια.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ