Ρώμη: Η αιώνια πόλη στην πιο όμορφη εποχή της

Η Ρώμη είναι μια πόλη που δεν εξαντλείται ποτέ. Όμως την άνοιξη αποκαλύπτει τον πιο γοητευτικό της εαυτό.

Οι θερμοκρασίες είναι ιδανικές για εξερεύνηση, τα πάρκα είναι καταπράσινα και η πόλη ζει σε έναν πιο χαλαρό ρυθμό σε σχέση με το καλοκαίρι.

Κάθε βήμα στη Ρώμη είναι ένα ταξίδι στην ιστορία. Το επιβλητικό Κολοσσαίο, σύμβολο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, σε εντυπωσιάζει με την κλίμακα και την ιστορία του. Λίγο πιο πέρα, η Ρωμαϊκή Αγορά αποκαλύπτει την καρδιά της αρχαίας ζωής.

Η πόλη όμως δεν είναι μόνο αρχαιότητα. Στη μπαρόκ Ρώμη, η Fontana di Treviμαγεύει με την κίνηση και τη λεπτομέρεια της, ενώ η Piazza Navona αποτελεί ιδανικό σημείο για να απολαύσεις έναν καφέ και να παρατηρήσεις τη ζωή της πόλης.

Η άνοιξη είναι επίσης η τέλεια εποχή για βόλτες στο Trastevere, μια από τις πιο αυθεντικές και γραφικές γειτονιές. Εκεί θα ανακαλύψεις μικρά trattoria, στενά δρομάκια και μια πιο “τοπική” πλευρά της Ρώμης.

Δεν μπορείς να αγνοήσεις και το Βατικανό, με τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και τα Μουσεία του, που φιλοξενούν μερικά από τα σημαντικότερα έργα τέχνης στον κόσμο.

Και φυσικά, η Ρώμη είναι γαστρονομικός παράδεισος. Από αυθεντική carbonara και cacio e pepe μέχρι φρέσκο gelato σε μικρά συνοικιακά μαγαζιά, κάθε γεύμα είναι εμπειρία. Την άνοιξη, το να κάθεσαι σε ένα τραπεζάκι έξω, με ένα ποτήρι κρασί, γίνεται σχεδόν τελετουργία.

Η Ρώμη δεν είναι μια πόλη που “βλέπεις” απλώς, είναι μια πόλη που ζεις. Και η άνοιξη σου δίνει τον χώρο και τον χρόνο να την απολαύσεις πραγματικά, χωρίς βιασύνη, με όλες τις αισθήσεις.