Τι σημαίνει «ανάλωση έως» και «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από»

Κάθε φορά που αγοράζουμε συσκευασμένα τρόφιμα, το πρώτο που ελέγχουμε, ή που θα έπρεπε να ελέγχουμε, είναι η λεγόμενη «ημερομηνία λήξης».

Οι φράσεις «ανάλωση έως» και «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» μπορεί να μοιάζουν παρόμοιες, όμως έχουν ουσιαστικές διαφορές που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων που καταναλώνουμε.

Ανάλωση έως και ανάλωση κατά προτίμηση: Οι βασικές διαφορές

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), η σωστή κατανόηση αυτών των ενδείξεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία της υγείας των καταναλωτών.

Aνάλωση έως

Η ένδειξη «ανάλωση έως» αφορά στην ασφάλεια του τροφίμου. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη ένδειξη χρησιμοποιείται σε ιδιαίτερα ευπαθή τρόφιμα, όπως το νωπό κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα έτοιμα προς κατανάλωση γεύματα. Μετά την ημερομηνία αυτή, το τρόφιμο θεωρείται μη ασφαλές για κατανάλωση, ακόμη κι αν δεν έχει εμφανίσει ορατές αλλοιώσεις. Για τον λόγο αυτό, ο ΕΦΕΤ συνιστά να μην καταναλώνονται προϊόντα που έχουν ξεπεράσει την ημερομηνία «ανάλωση έως», καθώς υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών.

Aνάλωση κατά προτίμηση πριν από

Από την άλλη πλευρά, η ένδειξη «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» αφορά στην ποιότητα και όχι στην ασφάλεια του τροφίμου. Ειδικότερα, όταν παρέλθει η αναγραφόμενη ημερομηνία το προϊόν μπορεί να χάσει μέρος των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως η γεύση, το άρωμα ή η υφή, χωρίς όμως να σημαίνει απαραίτητα ότι είναι επικίνδυνο. Τέτοια τρόφιμα είναι τα ζυμαρικά, τα όσπρια, τα δημητριακά και οι κονσέρβες.

Η σημασία της σωστής αποθήκευσης των τροφίμων, καθώς και η τήρηση των οδηγιών συντήρησης επηρεάζει άμεσα τη διάρκεια ζωής τους. Ακόμη και ένα προϊόν με ημερομηνία «ανάλωση έως» μπορεί να αλλοιωθεί νωρίτερα, εάν δεν διατηρηθεί στις κατάλληλες συνθήκες.

Μείωση της σπατάλης τροφίμων

Η κατανόηση της διαφοράς ανάμεσα στις δύο ενδείξεις συμβάλλει σημαντικά και στη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Πολλοί καταναλωτές πετούν προϊόντα που έχουν ξεπεράσει την ημερομηνία «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από», παρόλο που αυτά παραμένουν ασφαλή για κατανάλωση. Με έναν απλό έλεγχο της όψης, της οσμής και -όπου είναι ασφαλές- της γεύσης, μπορούμε να αποφύγουμε άσκοπες απορρίψεις.



Επιπλέον, η σωστή οργάνωση των τροφίμων στο σπίτι, όπως η κατανάλωση προϊόντων με πιο κοντινή ημερομηνία πρώτα και η σωστή αποθήκευση, βοηθά στην εξοικονόμηση χρημάτων και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Έτσι, η ενημέρωση γύρω από τις ημερομηνίες λήξης δεν προστατεύει μόνο την υγεία μας, αλλά συμβάλλει και σε μια πιο υπεύθυνη και βιώσιμη κατανάλωση.

