Έπεσε πολύ πιπέρι στο φαγητό; Δείτε πώς θα το «σώσετε»

Μπορεί να συμβεί ακόμα και στους πιο έμπειρους στην κουζίνα: μια απρόσεκτη κίνηση και το πιπέρι πέφτει λίγο παραπάνω απ’ όσο πρέπει.

Το αποτέλεσμα; Ένα πιάτο πιο «βαρύ» και έντονο απ’ όσο θα θέλαμε. Ευτυχώς, αυτό δεν σημαίνει ότι η προσπάθειά μας είναι καταδικασμένη. Με μερικές απλές κινήσεις, μπορούμε να επαναφέρουμε την ισορροπία και να απολαύσουμε κανονικά το φαγητό μας.

Πώς σώζουμε το φαγητό μας από το υπερβολικό πιπέρι

Παίζοντας με γλυκύτητα και οξύτητα

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να μειώσετε την ένταση του πιπεριού είναι να προσθέσετε στοιχεία που «μαλακώνουν» τη γεύση. Μια μικρή ποσότητα ζάχαρης μπορεί να εξισορροπήσει το πιάτο, χωρίς να το κάνει απαραίτητα γλυκό. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορείτε να πετύχετε και με όξινα υλικά, όπως λίγο λεμόνι ή ντομάτα, αρκεί να ταιριάζουν με τη συνταγή. Το μυστικό εδώ είναι η φειδώ. Δοκιμάζετε σταδιακά και προσαρμόζετε, ώστε να μη δημιουργηθεί νέο γευστικό πρόβλημα.

Προσθέστε υγρά για να «αραιώσετε» την ένταση από το πιπέρι

Μια πρακτική λύση είναι να μειώσετε τη συγκέντρωση του πιπεριού, προσθέτοντας υγρά. Προτιμήστε επιλογές που δένουν με το φαγητό σας, όπως ζωμό λαχανικών ή κρέατος, κρέμα γάλακτος ή ακόμα και γάλα καρύδας για πιο εξωτικές συνταγές. Το νερό από μόνο του δεν βοηθά ιδιαίτερα, καθώς απλώς αραιώνει χωρίς να εμπλουτίζει τη γεύση. Αντίθετα, τα σωστά υγρά θα βελτιώσουν συνολικά το αποτέλεσμα.

Αυξήστε τα υπόλοιπα υλικά

Αν το πιάτο το επιτρέπει, μπορείτε να διορθώσετε την ένταση προσθέτοντας περισσότερα από τα βασικά υλικά της συνταγής. Λίγα επιπλέον λαχανικά, όσπρια ή πρωτεΐνη μπορούν να εξισορροπήσουν το σύνολο. Στην ουσία, μεγαλώνετε την ποσότητα του φαγητού ώστε το πιπέρι να κατανεμηθεί πιο ομοιόμορφα. Καλό είναι, βέβαια, τα νέα υλικά να έχουν μαγειρευτεί σωστά και ξεχωριστά πριν ενσωματωθούν, ώστε να μη χαλάσει η υφή του πιάτου.

Πατάτα και ψωμί, η κλασική λύση της κουζίνας

Δοκιμασμένη τεχνική που περνά από γενιά σε γενιά. Η πατάτα και το ψωμί έχουν την ιδιότητα να «τραβούν» μέρος της έντονης γεύσης. Προσθέστε μια κομμένη πατάτα ή μερικά κομμάτια ψωμί με κόρα στην κατσαρόλα και αφήστε τα για λίγη ώρα. Στη συνέχεια αφαιρέστε τα, πριν αλλοιώσουν τη σύσταση του φαγητού.

Με λίγη ψυχραιμία και σωστές κινήσεις, ακόμη και ένα μικρό μαγειρικό λάθος μπορεί να διορθωθεί. Το σημαντικό είναι να δοκιμάζετε συχνά και να επεμβαίνετε έγκαιρα, γιατί στην κουζίνα η ισορροπία είναι το παν.

πηγή cantina.protothema.gr