Συντονισμός δράσεων εν όψει αντιπυρικής περιόδου στην τακτική συνεδρίαση ΠΕΣΟΠΠ της Π.Ε. Αχαΐας

Στο επίκεντρο της Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) της Π.Ε. Αχαΐας, βρέθηκε ο σχεδιασμός και οι δράσεις της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Στο πλαίσιο προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2026, που πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, όπου συζητήθηκαν, εκτενώς, προτάσεις και ανάγκες για τη βελτιστοποίηση των ενεργειών, με τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα να εκφράζει τις επισημάνσεις του.

Ο συντονιστής της συνεδρίασης και Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, αφού ευχαρίστησε τον κάθε έναν ξεχωριστά για την πολύτιμη συνεργασία του και την συνεισφορά του, δήλωσε τα εξής:

«Συντονιζόμαστε και συνεργαζόμαστε για την προστασία των πολιτών και του φυσικού μας πλούτου. Η αυξημένη ετοιμότητα και η πρόληψη φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα την ώρα που θα κληθούμε να συνδράμουμε σ’ ένα δύσκολο συμβάν. Η άμεση επικοινωνία και συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις, η συνεργασία με δήμους, εθελοντικές ομάδες και με τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και η ομαλή λειτουργία κέντρων επιχειρήσεων, συνθέτουν τον μηχανισμό άμεσης απόκρισης».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Θεόδωρος Τζόλας, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΔΕ Βασίλης Κούτρας, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας Νικόλαος Καραΐσκος, ο Αναπληρωτής Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δυτικής Αχαΐας Κωνσταντίνος Παπανικολάου, ο Διοικητής Π.Υ. Νομού Αχαΐας Θεόδωρος Φιλιππόπουλος, εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ, της Αποκεντρωμενης Διοίκησης, της 6ης ΥΠΕ, εκπρόσωπος του ΚΕΤΧ Πατρών, του ΕΚΑΒ, εκπρόσωποι του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΔΕ, της Διεύθυνσης τεχνικών έργων, του Δασαρχείου Πατρών, της ΔΕΔΔΗΕ, του τοπικού Παραρτήματος ΕΕΣ και εθελοντικές οργανώσεις.