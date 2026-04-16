Η κλιματική αλλαγή ενισχύει την παραγωγή γύρης και επιδεινώνει τις εποχιακές αλλεργίες

Όσοι υποφέρουν από εποχικές αλλεργίες έρχονται πλέον αντιμέτωποι με περισσότερη γύρη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας.

Ταυτόχρονα, η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί ανησυχητικά και ακραία φαινόμενα αλλεργιών, σύμφωνα με ειδικούς.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Μελβούρνης, τον Νοέμβριο του 2016. Οι γραμμές έκτακτης ανάγκης κατέρρευσαν από κλήσεις, τα νοσοκομεία γέμισαν με ανθρώπους που δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν, τα ασθενοφόρα δεν επαρκούσαν και τα επείγοντα περιστατικά αναπνευστικών προβλημάτων πολλαπλασιάστηκαν. Οι άνθρωποι μπορούσαν να δουν την καταιγίδα, αλλά δεν μπορούσαν να δουν τι συνέβαινε στο εσωτερικό της. Τρισεκατομμύρια σωματίδια γύρης, που είχαν αναρροφηθεί στα σύννεφα καθώς σχηματιζόταν η καταιγίδα, διασπώνταν από τη βροχή, τις αστραπές και την υγρασία σε ολοένα μικρότερα θραύσματα και στη συνέχεια επέστρεφαν στη Γη, όπου τα εισέπνεαν οι άνθρωποι.

Τα επεισόδια κρίσης άσθματος από καταιγίδα (Thunderstorm asthma), αποτελούν ένα ακραίο παράδειγμα του πώς η γύρη από τα φυτά και οι αλλεργίες που προκαλούνται, μεταβάλλονται δραματικά λόγω της κλιματικής αλλαγής. Καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται, σε πολλές περιοχές, ιδίως στις ΗΠΑ, Ευρώπη και Αυστραλία, παρατηρείται ότι οι εποχικές αλλεργίες επηρεάζουν όλο και μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κάθε χρόνο και με πιο έντονα συμπτώματα, σύμφωνα με επιστήμονες.

Η γύρη από μόνη της είναι ένα απαραίτητο στοιχείο του κόσμου μας και βρίσκεται παντού. Αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια μεταφέρονται μεταξύ των φυτών, επιτρέποντάς τους να αναπαράγονται. Ενώ ορισμένα φυτά διασπείρουν τη γύρη τους με τη βοήθεια εντόμων, άλλα βασίζονται στον άνεμο, στέλνοντας μεγάλες ποσότητες από αυτή την ουσία, που έχει τη μορφή σκόνης, στην ατμόσφαιρα. Πολλά δέντρα και είδη ζιζανίων στηρίζονται στη διασπορά μέσω του ανέμου για τη γύρη τους. Αυτά είναι και τα είδη που είναι ιδιαίτερα πιθανό να προκαλέσουν εποχικές αλλεργίες ή αλλεργική ρινίτιδα.

Αυτό συμβαίνει όταν το ανοσοποιητικό μας σύστημα αναγνωρίζει λανθασμένα τη γύρη ως επιβλαβή ουσία, ενεργοποιώντας μια αντίδραση που συνήθως προορίζεται για παθογόνα βακτήρια ή ιούς. Συχνά συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν καταρροή, φαγούρα στα μάτια και έντονο φτέρνισμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εποχικές αλλεργίες μπορούν να προκαλέσουν δυσκολίες στην αναπνοή, κυρίως όταν η φλεγμονή στους αεραγωγούς οδηγεί σε πρήξιμο, δυσκολεύοντας την επαρκή εισροή αέρα στους πνεύμονες.

«Γνωρίζουμε ότι η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε μεγαλύτερες ποσότητες γύρης στην ατμόσφαιρα», λένε οι επιστήμονες «Αλλάζει την εποχικότητα της γύρης. Αλλάζει τους τύπους γύρης στους οποίους είμαστε εκτεθειμένοι».

Ευτυχώς, τα επεισόδια κρίσης άσθματος από καταιγίδες παραμένουν σπάνια. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή αυξάνει και με άλλους τρόπους τον κίνδυνο έκθεσης των ανθρώπων στη γύρη. Για παράδειγμα, οι αυξανόμενες θερμοκρασίες σημαίνουν ότι οι περίοδοι γύρης, όταν δηλαδή τα φυτά απελευθερώνουν γύρη, συνήθως την άνοιξη και το καλοκαίρι, ξεκινούν νωρίτερα και διαρκούν περισσότερο, σύμφωνα με την Έλεν Φουέρτες, επιστήμονα δημόσιας υγείας στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρδιάς και Πνευμόνων του Imperial College στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Οι άνθρωποι θα εμφανίζουν συμπτώματα νωρίτερα μέσα στο έτος και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», λέει.

Δεν είναι μόνο ότι οι άνθρωποι εκτίθενται σε αλλεργιογόνα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Είναι επίσης ότι η ποσότητα των αλλεργιογόνων στον αέρα αυξάνεται σε πολλές περιοχές του κόσμου. Αυτό συμβαίνει εν μέρει επειδή τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα αυξάνονται, λόγω εκπομπών από ανθρώπινες δραστηριότητες. Επίσης, πολλά από τα φυτά που προκαλούν τα περισσότερα προβλήματα σε όσους πάσχουν από αλλεργική ρινίτιδα ευδοκιμούν με τη βοήθεια του διοξειδίου του άνθρακα.

Επομένως, τι μπορούμε οι άνθρωποι να κάνουμε;

Η μείωση των εκπομπών άνθρακα θα βοηθούσε στην αποφυγή ορισμένων από τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ άλλες στρατηγικές θα μπορούσαν να μετριάσουν το πρόβλημα. Υπάρχουν επίσης λύσεις που σχετίζονται με τον πιο έξυπνο σχεδιασμό των πόλεων. «Σίγουρα πρέπει να πρασινίσουμε τις πόλεις μας», λένε οι ειδικοί «αλλά πρέπει να το κάνουμε με προσοχή». Για παράδειγμα, η φύτευση εξωτικών φυτών μπορεί να προκαλέσει νέες αλλεργίες.

Είναι επίσης σημαντικό να παρακολουθούμε και να προβλέπουμε τα επίπεδα γύρης, λένε οι επιστήμονες. «Πρέπει να ξέρουμε τι αναπνέουμε. Αυτό είναι κάτι θεμελιώδες για την υγεία μας» Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν δεδομένο το ότι μπορούν να έχουν αξιόπιστες, σε πραγματικό χρόνο και επικυρωμένες πληροφορίες για παραμέτρους όπως η θερμοκρασία ή η βροχόπτωση στην περιοχή τους. Θα μπορούσε να συμβαίνει το ίδιο και για τα αερομεταφερόμενα αλλεργιογόνα.

Πηγή: BBC