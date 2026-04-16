Πάτρα: Εργασίες καθαρισμού μεταξύ σχολείων Ανθούπολης και Αρχαιολογικού Μουσείου- ΦΩΤΟ

Ο Δήμος Πατρέων προχώρησε σε εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης σε περιοχή της Ανθούπολης, στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.



Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Εργαζόμενοι του Δήμου Πατρέων συνέχισαν σήμερα εκτεταμένο καθαρισμό της περιοχής μεταξύ του σχολικού συγκροτήματος της Ανθούπολης (15 ο Γυμνάσιο, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο, 1 ο Λύκειο Πάτρας) και του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρας.

Οι εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Ο Δήμος ενόψει και της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου για το 2026, έχοντας ως προτεραιότητα την αποτελεσματικότερη θωράκιση της ζωής και των περιουσιών των πολιτών, θα προχωρήσει στον καθαρισμό και την αποψίλωση των δημοσίων χώρων της πόλης, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.