Δήμος Πατρέων: Υπογραφή σύμβασης για πεζοδρόμια και μικρά τεχνικά έργα

Ο Δήμος Πατρέων προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης για έργο κατασκευής και επισκευής πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών παρεμβάσεων σε Αρκτικό και Κεντρικό Διαμέρισμα, καθώς και στη Δημοτική Ενότητα Ρίου.



Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Υπογράφηκε σήμερα Πέμπτη 16 Απριλίου στο Δημαρχείο, από τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, σύμβαση για το έργο: «Κατασκευή - επισκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων Αρκτικού - Κεντρικού Διαμερίσματος και Δημοτικής Ενότητας Ρίου (2022)» με προϋπολογισμό μελέτης 1.500.000 ευρώ.

Το έργο αφορά την κατασκευή ή ανακατασκευή νέων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων καθώς και η επισκευή ή συντήρηση υφιστάμενων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων σε διάφορες οδούς των συγκεκριμένων περιοχών του Δήμου Πατρέων.

Οι κατασκευές πεζοδρομίων θα λάβουν μέρος κυρίως περιμετρικά σχολικών κτιρίων και δημοτικών κοινόχρηστων χώρων με σκοπό την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά και σε δρόμους επιφορτισμένης κυκλοφορίας που δεν υφίστανται πεζοδρόμια.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί η ανακατασκευή ή επισκευή μεγάλων τμημάτων υφιστάμενων πεζοδρομίων κυρίως στο Κεντρικό και Αρκτικό Διαμέρισμα, καθώς και μικρά τεχνικά έργα (τοιχεία αντιστήριξης πρανών), αλλά και ασφαλτοστρώσεις μικρής κλίμακας όπου η υπηρεσία κρίνει αναγκαία.

Το σύνολο της δαπάνης των εργασιών θα καλυφθεί από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, με εγγεγραμμένη πίστωση στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πατρέων.