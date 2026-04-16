Πάτρα: Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 20 Απριλίου

Στο κτίριο Λαδόπουλου
Συνεδριάζει, σε ειδική - δια ζώσης συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, την 20η Απριλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος, στο κτίριο Λαδόπουλου, με το παρακάτω μοναδικό θέμα:
1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2026, που περιλαμβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (σχετική η αριθ. 231/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Λ. Βασιλείου- Αρμ. Δ/ντρια).
