Συνταγή για νηστίσιμη καρμπονάρα

Αυτή η φυτική εκδοχή της κλασικής καρμπονάρας παίζει με φυτική κρέμα και καραμελωμένα κρεμμύδια αντί για κρέας.

Το αποτέλεσμα είναι πλούσια, παχιά σάλτσα χωρίς ζωικά προϊόντα, με καπνιστή γεύση από την πάπρικα.

Είναι μαγικό μπαχαρικό η καπνιστή πάπρικα και δίνει ξεχωριστό άρωμα.

Η φυτική κρέμα ενισχύει τη νοστιμιά, το κορν φλάουρ δίνει τη σωστή σύσταση και η διατροφική μαγιά, προσφέρει «τυρένια» γεύση.

Είναι εύκολη, γρήγορη και ιδανική όταν θέλουμε comfort food χωρίς βάρος.

Νηστίσιμη καρμπονάρα

Υλικά:

1 πακέτο σπαγγέτι

40 γρ. ελαιόλαδο

2 μέτρια κρεμμύδια κομμένα σε ζαράκια

2 κ.γ. καπνιστή πάπρικα

500 γρ. φυτική κρέμα

1 κ.σ. κορν φλάουρ

90 γρ. νερό

2 κ.σ. μαϊντανός ψιλοκομμένος

αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο

1 κ.σ. διατροφική μαγιά για κάθε πιάτο

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι και σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να καραμελώσει, περίπου 10 λεπτά.

Ρίχνουμε την καπνιστή πάπρικα και ανακατεύουμε.

Διαλύουμε το κορν φλάουρ στο νερό και ανακατεύουμε με τη φυτική κρέμα.

Ρίχνουμε την κρέμα στο τηγάνι ανακατεύοντας μέχρι να πήξει ελαφρά, κατεβάζουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο.

Προσθέτουμε τον μαϊντανό και ανακατεύουμε.

Βράζουμε τα σπαγγέτι σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου και ενώνουμε με τη σάλτσα.

Σερβίρουμε αμέσως, με διατροφική μαγιά ή τυρί φυτικής προέλευσης.

πηγή newsit.gr