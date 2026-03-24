Διαχείριση παχυσαρκίας και ενέσιμες θεραπείες

Η παχυσαρκία δεν είναι επιλογή, αλλά μια πολυπαραγοντική χρόνια νόσος που επιφέρει πολλά προβλήματα υγείας και πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν νόσος και όχι σαν πρόβλημα αισθητικής.

Η κατανόηση της άμεσης σχέσης της νόσου της παχυσαρκίας με χρόνια νοσήματα, όπως τα καρδιοαγγειακά, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέραταση, οι μυοσκελετικοί πόνοι, οι παθήσεις του πεπτικού καθώς και η κακή ψυχολογία, δείχνουν την ανάγκη του κόσμου να χάσει βάρος, όχι τόσο για να χάσει κιλά, αλλά για να βελτιώσει την υγεία του και την ποιότητα ζωής του.

Η αναγνώριση από το κράτος της σοβαρότητας της νοσογόνου παχυσαρκίας και των επιπλοκών της, είναι ένα πολύ σημαντικό και ελπιδοφόρο βήμα. Έρχεται δε, σε ένα χρονικό διάστημα όπου η διάθεση ενέσιμων φαρμάκων εγγυώνται μια πιο άμεση αντιμετώπιση της νόσου. Το κράτος όμως δεσμεύει από την αρχή τον παχύσαρκο ασθενή με την παρακολούθηση από τον αντίστοιχο ιατρό και υποδεικνύει ισχυρή σύσταση για ταυτόχρονη καθοδήγηση από διαιτολόγο και ένταξη συστηματικής γυμναστικής.

Αυτό σημαίνει ότι η ενέσιμη αγωγή, όπως και κάθε φαρμακευτική αγωγή άλλωστε, προαπαιτεί και ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας, και πιο συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση την αύξηση της σωματικής άσκησης και την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της διατροφής μας.

Οι διάφορες ενέσιμες αγωγές που πρόσφατα έχουν ενταχθεί στο κρατικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας αναφέρονται στα άτομα που είναι σοβαρά παχύσαρκα (με δείκτη μάζας σώματος πάνω από 37-40) και πάσχουν από συννοσηρότητες (όπως Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 ή υπέρταση).

Ποιός είναι ο παράλληλος ρόλος της σωστής διατροφής σε αυτή την διαδικασία

Στα άτομα τα οποία ξεκινούν ενέσιμη αγωγή για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, οι διαιτολόγοι εστιάζουμε σε 2 πολύ σημαντικές παραμέτρους:

1. Η κατά κύριο λόγο απώλεια λίπους και αποφυγή της σαρκοπενίας.

Ένα από τα πλεονεκτήματα της ενέσιμης αγωγής είναι ο ταχύς ρυθμός απώλειας βάρους. Αυτό όμως μπορεί να έχεις σαν αποτέλεσμα και την άμεση απώλεια σημαντικής ποσότητας μυϊκής μάζας στον οργανισμό, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έντονη χαλάρωση και σε φαινόμενα όπως το ‘Ozempic face’, με σκελετωμένα χαρακτηριστικά προσώπου. Μην ξεχνάμε ότι το ζητούμενο στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι να χάσουμε το περιττό λίπος, και όχι την μυϊκή μάζα, η οποία είναι ένα σημαντικό δομικό συστατικό του οργανισμού μας.

Ένας κλινικός διαιτολόγος μπορεί να διαμορφώσει ένα εξατομικευμένο διαιτολόγιο επαρκές σε πρωτεΐνη και με σωστή καθοδήγηση ο ασθενής να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για να μην νοιώθει εξάντληση από την απότομη απώλεια βάρους. Παράλληλα, πρέπει να γίνονται τακτικές λιπομετρήσεις για να παρακολουθείται η απώλεια λίπους και πρωτεΐνης σε σχέση με το απολεσθέν βάρος.

2. Η σωστή καθοδήγηση για ουσιαστική αλλαγή της διατροφής του ασθενούς

Μην ξεχνάμε ότι κανένας δεν γεννιέται παχύσαρκος! Ναι μεν υπάρχει και γενετική προδιάθεση εκδήλωσης της νόσου και των υποκείμενων νοσημάτων, όμως η χρόνια συνέπεια σε σωστές διατροφολογικές συνήθειες και η συστηματική άσκηση, μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό αποτρεπτικό ρόλο. Η νοσογόνος παχυσαρκία, είναι μια σύνθετη νόσος, η οποία συνοδεύεται από χρόνια λάθος διατροφολογική συμπεριφορά. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με την έλλειψη διατροφολογικής παιδείας από το οικογενειακό περιβάλλον, από τον λάθος χειρισμό ψυχολογικών μεταπτώσεων που ακολουθούνται από υπερφαγικά επεισόδια, από τις λάθος διατροφολογικές συμπεριφορές με συχνή κατανάλωση junk food ή ζάχαρης εις βάρος των υγιεινών επιλογών. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται μόνο με μία ενέσιμη θεραπεία η οποία έχει συγκεκριμένους μήνες χρόνο ζωής. Τα φάρμακα αυτά λειτουργούν ως υποβοηθητικά και δεν αντικαθιστούν την ανάγκη για αλλαγή στον τρόπο ζωής.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των ενέσιμων είναι η κατακόρυφη μείωση της όρεξης. Τί γίνεται όμως όταν η θεραπεία τελειώσει; Το ζητούμενο είναι με το πέρας της θεραπείας, ο ασθενής να έχει κατανοήσει πρώτα απ’όλα τα διατροφολογικά λάθη στα οποία είχε υποπέσει στο παρελθόν και να του δοθούν από τον διαιτολόγο πρακτικές και υγιεινές εναλλακτικές τις οποίες θα μπορέσει να εντάξει στην καθημερινότητά του και για το υπόλοιπο της ζωής του, έτσι ώστε να μην ξαναπάρει βάρος. Πρόσφατη μελέτη του πανεπιστημίου της Οξφόρδης έδειξε ότι ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών που είχαν υποβληθεί σε ενέσιμη θεραπεία για την παχυσαρκία, μέσα σε σύντομα διάστημα είχαν αύξηση βάρους γιατί δεν μπόρεσαν ποτέ να υιοθετήσουν έναν υγιεινό τρόπο διατροφής και ζωής.

Συμπερασματικά λοιπόν, οι ενέσιμες θεραπείες είναι πια ένα πολύ σημαντικό όπλο στα χέρια της ιατρικής κοινότητας, όπου χρειάζεται (παχύσαρκα άτομα / ή με υποκείμενα νοσήματα) και υπό προϋποθέσεις (με στενή ιατρική παρακολούθηση). Ωστόσο, χωρίς αλλαγή διατροφολογικής συμπεριφοράς και αύξηση της σωματικής δραστηριότητας, ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθεί μαζί με το βάρος και σημαντικό ποσοστό μυϊκής μάζας, ενώ αυξάνονται σοβαρά οι πιθανότητες τα κιλά να ανακτηθούν στο άμεσο μέλλον, πολύ απλά γιατί θα επαναληφθούν τα ίδια διατροφολογικά λάθη.

Ηρώ Κόττικα

Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

