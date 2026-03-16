Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026.

Κριός

Κάντε την καθημερινότητα σας λίγο πιο όμορφη σήμερα, γιατί αυτό θα σας βοηθήσει να ανεβείτε ψυχολογικά! Φροντίστε τον προσωπικό ή επαγγελματικό σας χώρο, ασχοληθείτε ακόμη και με τον κήπο ή τα λουλούδια. Θα βελτιώσετε αισθητά την ψυχολογία σας μέσα από ασχολίες που αγαπάτε και θα μπορέσετε να αποδώσετε πολύ καλύτερα στις υποχρεώσεις σας.

Ταύρος

Βρίσκεστε σε μια δύνη, σε ένα καταλυτικό σημείο της μεταβατικής περιόδου. Μην σας τρομάζουν οι αλλαγές και τα προβλήματα. Ήδη έχετε καταφέρει πολλά και στο άμεσο μέλλον τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά. Τα αισθηματικά σας θα παρουσιάσουν βελτίωση και η επαγγελματική σας άνοδος θα σας ικανοποιήσει πολύ σύντομα. Νέες ευκαιρίες και προτάσεις θα σας γεμίσουν με αισιοδοξία, αρκεί να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες και κρατήσετε χαμηλούς τόνους

Δίδυμοι

Το πλανητικό σκηνικό θα φέρνει σε πρώτο πλάνο τις επαγγελματικές σας επαφές, καθώς και αυτές με ένα δικό σας άτομο. Θα υπάρξουν ευκαιρίες να πραγματοποιήσετε καινούργιες γνωριμίες που θα σας βοηθήσουν επαγγελματικά στο μέλλον. Εάν υπάρχουν προβλήματα στην οικογένεια, μην τα αφήνετε να χρονίζουν. Δεν πρέπει όμως να καταπιαστείτε με την λύση τους παρορμητικά. Εξετάστε προσεκτικά κάθε πιθανή λύση και δράστε μετά.

Καρκίνος

Κάποιο συμβάν θα σας απογοητεύσει και θα σας αποκαρδιώσει, να θυμόσαστε όμως ότι αύριο είναι μια άλλη μέρα και τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Αναζητήστε καινούργιες ιδέες ή κάντε νέες επιλογές στην ζωή σας για να μπορέσετε να ξεφύγετε από μια κατάσταση που πια δεν σας εκφράζει. Μην κάνετε όμως βιαστικές και αψυχολόγητες ενέργειες.

Λέων

Ίσως να χρειαστεί να κινηθείτε σήμερα υπόγεια για να πετύχετε τους στόχους σας, μια και οι εχθροί σας, κρυφοί και φανεροί, καραδοκούν. Εάν αντιμετωπίζετε σοβαρές δυσκολίες, το πλανητικό σκηνικό θα σας βοηθήσει να φτάσετε στην ρίζα του προβλήματος ώστε να το λύσετε οριστικά. Ίσως δε να βιώσετε τις μέρες αυτές κάτι δραματικό ή εξαιρετικά ενοχλητικό. Ας το αντιμετωπίσετε σαν μια ευκαιρία να κάνετε μια καινούργια αρχή.

Παρθένος

Είναι καιρός να αποδεσμευθείτε από υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν ξεπεραστεί από τις συνθήκες ή τον χρόνο και το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να ανακόπτουν την εξελικτική σας πορεία. Στρέψτε το βλέμμα σας στο μέλλον και χαράξτε μια καινούργια πορεία, που να εξυπηρετεί τις δικές σας επιθυμίες ή τα δικά σας συμφέροντα.

Ζυγός

Θα είστε σήμερα σε θέση και θα σας προσφερθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες να πραγματοποιήσετε ορισμένα τολμηρά βήματα προς την επίτευξη των φιλοδοξιών σας. Προχωρώντας με σταθερά και αποφασιστικά βήματα, πιστοί στο πάθος και τους στόχους σας, θα καταφέρετε να πετύχετε αυτό που έχετε θέσει σαν στόχο, όσο και αν φαίνεται κάτι τέτοιο δύσκολο να επιτευχθεί.

Σκορπιός

Κάποια έκτακτα έσοδα θα σας χαροποιήσουν σήμερα! Μπορεί να μην είναι μεγάλα τα ποσά, θα σας δώσουν όμως μια ανάσα από εκεί που δεν το περιμένατε. Έχετε την τάση όμως να τα ξοδέψετε άμεσα σε καταναλωτικές δαπάνες. Φερθείτε έξυπνα και καλύψτε πραγματικές σας ανάγκες ή αποταμιεύστε για τις δύσκολες μέρες.

Τοξότης

Μπορεί να φέρει η μέρα μεγάλη στήριξη σε όσους από σας σκέφτεστε να αλλάξετε δουλεία ή καριέρα. Αξιολογήστε την επαγγελματική σας πορεία και κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές. Η Σελήνη ευνοεί την προώθηση του εαυτού σας, επικοινωνώντας τις δεξιότητες και τα ταλέντα σας.

Αιγόκερως

Είναι μια εξαιρετική μέρα, μια και η αλήθεια θα λάμψει και θα δικαιωθείτε στα μάτια όσων δυσπιστούσαν απέναντι σας! Απολαύστε την νίκη σας και χαλαρώστε με φιλικές παρέες. Η μέρα προσφέρεται για επινίκιες γιορτές! Μην παίρνουν όμως τα μυαλά σας αέρα, γιατί μπορεί να κερδίσατε μια μάχη, όχι όμως και τον πόλεμο…

Υδροχόος

Φαίνεται ότι μπορείτε να καταγράψετε μια σπουδαία νίκη στο εργασιακό σας περιβάλλον! Αν μη τι άλλο, θα αναγνωριστούν οι προσπάθειες σας. Για κάθε ενδεχόμενο όμως έχετε και τον νου σας, γιατί υπάρχουν πολύ εκεί έξω που εκτιμούν τα προσόντα σας και θα ήθελα την συνεργασία μαζί σας…

Ιχθείς

Είναι μια μέρα που θα φέρει αισιοδοξία, ευκαιρίες και καλές ειδήσεις. Είναι μια εξαιρετική χρονική στιγμή να εκπονήσετε σχέδια, λόγω του πολύ καλού ενστίκτου που θα έχετε αλλά και του προσεκτικού σας προγραμματισμού. Ταξίδια μεγάλων αποστάσεων ευνοούνται, όπως και οι σπουδές ή οι μελέτες. Μέσα από την εύνοια της μέρας μπορούν να έχουν θετική εξέλιξη οι πάσης φύσης επιχειρηματικές συναλλαγές και διαπραγματεύσεις, όπως και οι εκκρεμείς νομικές υποθέσεις.